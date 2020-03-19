подписаться на рассылку
27.2 28.3
29.2 30.9
˟
19 марта 2020, четверг, 22:17 85
Финансы 2020-03-19T22:22:07+02:00
Українські Новини
НБУ продал $200 млн на межбанке для удержания гривны

НБУ продал $200 млн на межбанке для удержания гривны

Влада Билоус
Курс гривны, НБУ, Межбанк, девальвация курса гривны

Национальный банк продал 200 млн долларов на межбанковском валютном рынке в четверг для сдерживания девальвации гривны.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Сегодня Национальный банк продал 200 млн долларов США, чтобы сгладить чрезмерные колебания курса. Мы как и раньше не фиксируем курс. В стране гибкое курсообразование. Но наша цель - чтобы не было резких колебаний курса", - сказано в нем.

Спрос на валюту является большим, чем предложение. Причиной этого в НБУ назвали ухудшение настроений участников рынка (в частности, украинских компаний и населения) из-за коронавируса и отметили, что гривна слабеет из-за психологического фактора и панических настроений.

Также в пресс-службе заверили, что НБУ имеет достаточно резервов для сглаживания колебаний курса.

Как сообщали Українськi Новини, в среду НБУ продал так же 200 миллионов долларов. Всего НБУ израсходовал $1,7 млрд для сдерживания курса гривны.

Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.

 

Больше новостей о: Курс гривны НБУ Межбанк девальвация курса гривны

НБУ израсходовал $1,7 млрд для сдерживания курса г...
Гривна на межбанке обвалилась еще на 44 копейки...
НБУ продал $200 млн на межбанке для сдерживания де...
Доллар приближается к отметке 28. Справочное значе...
В Ивано-Франковске от коронавируса умерла 56-летняя женщина
Минздрав подтвердил 21 случай коронавируса. Добавились Днепропетровская и Ивано-Франковская области
Новости
Машина ГосЧС. Скриншот: ГосЧС
Автомобили с громкоговорителями будут курсировать по всей Украине и информировать о карантине 22:21
НБУ продал $200 млн на межбанке для удержания гривны 22:17
ВОЗ разработала стратегию борьбы с коронавирусом и призвала страны ей следовать 21:46
НАБУ меряет температуру своим сотрудникам и посетителям из-за коронавируса 21:34
В Днипре нашли гранаты в мусоре. Фото: ГСЧС в Днепропетровской области
В Днипре нашли 13 гранат среди мусора, а под Николавевом 50-летний мужчина у себя во дворе обустроил "нарко-теплицу" 21:28 Новости из регионов
больше новостей
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
Доллар достиг отметки 27. Курс валют от НБУ в среду 06:00
Гривна продолжает стремительно падать. Курс от НБУ в четверг 06:00
В Украине снизили тарифы на тепло: насколько уменьшатся платежки украинцев 05:32
больше новостей
Санитарка, уволенная в Радомышле, должна быть восстановлена на работе с извинениями руководства, – Павленко 19:01
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Кадровый скандал в правительстве: Чернобыльской зоной теперь руководит фигурантка расследования о продаже должностей, - СМИ 09:49
Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели 22:00
Харьковщина объединяется вокруг Ярославского в противостоянии коронавирусу, но губернатор там "позорище" 15:21
больше новостей
В Днепропетровской области зафиксировали первые случаи коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok