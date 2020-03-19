НБУ продал $200 млн на межбанке для удержания гривны

Национальный банк продал 200 млн долларов на межбанковском валютном рынке в четверг для сдерживания девальвации гривны.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Сегодня Национальный банк продал 200 млн долларов США, чтобы сгладить чрезмерные колебания курса. Мы как и раньше не фиксируем курс. В стране гибкое курсообразование. Но наша цель - чтобы не было резких колебаний курса", - сказано в нем.

Спрос на валюту является большим, чем предложение. Причиной этого в НБУ назвали ухудшение настроений участников рынка (в частности, украинских компаний и населения) из-за коронавируса и отметили, что гривна слабеет из-за психологического фактора и панических настроений.

Также в пресс-службе заверили, что НБУ имеет достаточно резервов для сглаживания колебаний курса.

Как сообщали Українськi Новини, в среду НБУ продал так же 200 миллионов долларов. Всего НБУ израсходовал $1,7 млрд для сдерживания курса гривны.

Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.