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19 березня 2020, четвер, 22:17 4
Фінанси 2020-03-19T22:45:02+02:00
Українські Новини
НБУ продав $200 млн на міжбанку для утримання гривні

НБУ продав $200 млн на міжбанку для утримання гривні

Влада Билоус
НБУ, курс гривні, девальвація гривні, девальвація, Міжбанківський валютний ринок

Національний банк продав 200 млн доларів на міжбанківському валютному ринку в четвер для стримування девальвації гривні.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Сьогодні Національний банк продав 200 млн доларів США, щоб згладити надмірні коливання курсу. Ми як і раніше не фіксуємо курс. В країні гнучке курсоутворення. Але наша мета - щоб не було різких коливань курсу", - сказано в ньому.

Попит на валюту є більшим, ніж пропозиція. Причиною цього в НБУ назвали погіршення настроїв учасників ринку (зокрема, українських компаній та населення) через коронавірус і зазначили, що гривня слабшає через психологічного чинника і панічних настроїв.

Також у прес-службі запевнили, що НБУ має достатньо резервів для згладжування коливань курсу.

Як повідомляли "Українські Новини", у середу НБУ продав так само 200 мільйонів доларів. Всього НБУ витратив $1,7 млрд для стримування курсу гривні.

Національний банк також рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.

 

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