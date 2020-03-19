НБУ продав $200 млн на міжбанку для утримання гривні

Національний банк продав 200 млн доларів на міжбанківському валютному ринку в четвер для стримування девальвації гривні.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Сьогодні Національний банк продав 200 млн доларів США, щоб згладити надмірні коливання курсу. Ми як і раніше не фіксуємо курс. В країні гнучке курсоутворення. Але наша мета - щоб не було різких коливань курсу", - сказано в ньому.

Попит на валюту є більшим, ніж пропозиція. Причиною цього в НБУ назвали погіршення настроїв учасників ринку (зокрема, українських компаній та населення) через коронавірус і зазначили, що гривня слабшає через психологічного чинника і панічних настроїв.

Також у прес-службі запевнили, що НБУ має достатньо резервів для згладжування коливань курсу.

Як повідомляли "Українські Новини", у середу НБУ продав так само 200 мільйонів доларів. Всього НБУ витратив $1,7 млрд для стримування курсу гривні.

Національний банк також рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.