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  • Через коронавірус безробітними можуть стати до 25 мільйонів осіб, – МОП
19 березня 2020, четвер, 20:19 8
Світ 2020-03-19T21:15:05+02:00
Українські Новини
Через коронавірус безробітними можуть стати до 25 мільйонів осіб, – МОП

Через коронавірус безробітними можуть стати до 25 мільйонів осіб, – МОП

Таня Войтюк
Карантин, Карантин в Україні, Економічна криза, карантин через коронавірус
Робота. Фото: freepik
Робота. Фото: freepik

У той час як в умовах карантину багато клініки спекулюють на загальній паніці, економічний і трудової кризи можуть збільшити глобальну безробіття майже на 25 млн осіб.

Про це йдеться в новому прогнозі Міжнародної організації праці.

Оцінки МОП на базі різних сценаріїв впливу коронавіруса на зростання світового ВВП вказують на можливе зростання глобального безробіття від 5,3 до 24,7 млн чоловік.

Організація підкреслює - якщо буде міжнародна скоординована рекций країн світу, як це було в умовах глобвльнои фінансової кризи 2008-2009 років, вплив на глобальне безробіття може бути значно менше.

Серед заходів, до которме закликає Організація - розширення соціального захисту, підтримка робочих місць (короткочасна робота, оплачувані відпустки, інші субсидії), а також фінансові та податкові пільги, у тому числі для малих і середніх підприємств.

МОП Також акцентує увагу на необхідності кредитування та фінансової підтримки тих секторів економіки, які постраждають найбільше.

"Падіння зайнятості означає також великі втрати доходів працівників. Дослідження оцінює, що вони складуть від 860 млрд до 3,4 трлн доларів США до кінця 2020 року. Це призведе до падіння споживання товарів і послуг, що, в свою чергу, вплине на перспективи бізнесу і економіки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, через карантин простоюють 17 підприємств "Укроборонпрому".

Також "Укрспирт" вирішив призупинити експорт спирту через підвищення попиту в Україні.

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