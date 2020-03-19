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19 марта 2020, четверг, 18:17 12
Экономика 2020-03-19T18:24:24+02:00
Українські Новини
Из-за карантина простаивают 17 предприятиях "Укроборонпром"

Из-за карантина простаивают 17 предприятиях "Укроборонпром"

Ярина Вацяк
Карантин, Укроборонпром, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Укроборонпром Фото: ukroboronprom.com.ua
Укроборонпром Фото: ukroboronprom.com.ua

Государственный концерн "Укроборонпром" ввел на 17 предприятиях режим полного или частичного простоя на время действия карантина в то время, как полиция составила уже несколько десятков протоколов за нарушение режима карантина в Украине.

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", передают Українські Новини.

"На 17 предприятиях "Укроборонпрома" введен режим полного или частичного простоя. Это означает, что предприятия продолжают функционировать, но не производят продукцию и не осуществляют ремонтов. Обеспечением жизнедеятельности предприятий занимается небольшое количество работников. Такой режим не является чрезвычайным для оборонной промышленности. В течение года руководители предприятий и заводов вынуждены прибегать к подобным мерам - в связи с рождественскими праздниками или в начале нового года, когда идет согласование контрактов по государственному оборонному заказу и предприятия находятся в вынужденных простоях, ожидая заключения и подписания контрактов на изготовление и ремонт военной техники", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в условиях особого режима работают и компании-экспортеры.

Кроме того, на 19 предприятиях бронетанкового дивизиона удалось сократить количество работающих, которые ежедневно выходят на смену, на 4 тыс.; на 21 предприятии дивизиона радиолокации и высокоточного оружия - на 2,2 тыс., на 16 предприятиях авиастроения и ремонта - на 13 тыс. работников (ГП "Антонов" пошел на карантин), на 14 предприятиях высокоточного оружия и боеприпасов - на 6,4 тыс. работников.

При этом подавляющее большинство сотрудников находятся в отпусках, значительно меньше (около 2 тыс.) работают дистанционно.

В сообщении отмечается, что случаев заболевания коронавирусом у сотрудников предприятий не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, мэр Киева Кличко отрицает, что в столице откроют метро во время карантина.

Тем временем, киберполиция развенчала самые известные фейки про коронавирус.

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