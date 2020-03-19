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19 марта 2020, четверг, 16:30 348
Медицина 2020-03-19T16:37:30+02:00
Українські Новини
У гипертоников и курильщиков шансы умереть от коронавируса выше, - ВОЗ

У гипертоников и курильщиков шансы умереть от коронавируса выше, - ВОЗ

Ярина Вацяк
ВОЗ, Коронавирус, Группа риска коронавируса
Медпункт Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Медпункт Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Всемирная организация здравоохранения определила, что люди с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями (вызванными в частности курением) имеют высокий риск развития тяжелых симптомов COVID-19 в то время, как в Италии готовятся тестировать первую вакцину от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины в социальной сети Facebook.

"Исследование 55924 лабораторно подтвержденных случаев в Китае показывают, что показатель смертности у пациентов с COVID-19 значительно выше среди больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, гипертонией, хроническими респираторными заболеваниями или раком, чем у тех, кто не имел хронических заболеваний раньше", - говорится в нем.

Так, в ВОЗ определили, что курение является фактором риска для любой инфекции нижних дыхательных путей, а вирус, вызывающий COVID-19, поражает прежде всего дыхательную систему и часто вызывает легкое и тяжелое поражение дыхательных путей.

В то же время, COVID-19 является новым заболеванием, поэтому непосредственная связь между курением и болезнью еще не доказана.

"Но очевидная взаимосвязь между COVID-19 и здоровьем сердечно-сосудистой системы, а курение является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире. Более слабую сердечно-сосудистую систему имеют больные COVID-19 с курением в анамнезе. Это может сделать пациентов-курильщиков восприимчивыми к тяжелым симптомам, а следовательно увеличить вероятность смерти", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 18 марта было зафиксировано 2 новых случая заболевания коронавирусом в Украине, а 19 марта подтвердили еще один случай в Житомирской области.

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