Приїхав зі Швейцарії. Хворий на коронавірус 50-річний киянин лікується вдома

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що 50-річний киянин з підтвердженим коронавірусом, що відвідав Швейцарію, лікується вдома.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Це 50-річний киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію. Спочатку людина зробила тест в одному з приватних медичних центрів столиці. Але центр не повідомив про позитивний тест пацієнта ні Міністерству охорони здоров'я, ні Центру громадського здоров'я. Діагноз підтвердила і надала інформацію державним органам України одна з німецьких лабораторій. Зараз пацієнт перебуває вдома, на самоізоляції і отримує лікування під наглядом лікарів", - написав він.

Кличко закликав дотримуватися правил безпеки під час обмежувальних заходів.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві зафіксували третій випадок коронавірусу.

А 18 березня було зафіксовано 2 нових випадки захворювання на коронавірус в Україні, кількість хворих збільшилася до 16 чоловік.

Також вчора в МОЗ надійшло 79 підозр на коронавірус.