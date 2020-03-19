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19 березня 2020, четвер, 19:41 3
Силові структури 2020-03-19T19:45:14+02:00
Українські Новини
Бойовики продовжують обстрілювати українських військових навіть під час карантину

Бойовики продовжують обстрілювати українських військових навіть під час карантину

Таня Войтюк
Донбас, ООС, Ситуація в зоні ООС, Бойовики, Українські військові
Військові. Фото: Facebook/ОНС
Військові. Фото: Facebook/ОНС

У той час як підрозділи операції Об'єднаних сил (ООС) ввели заходи для запобігання поширення коронавіруса, бойовики 11 раз обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) у четвер, 1 український військовослужбовець отримав поранення.

Про це сказано в повідомленні пресцентру ООС у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

5 обстрілів було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Красногорівки, Лебединського та Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було зафіксовано 6 обстрілів: біля Кримського, Новолуганського і Новотошківського.

У четвер у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, на час карантину в Україні скасували військовий призов.

18 березня бойовики 15 раз обстріляли позиції підрозділів ООС, троє військових були травмовані.

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