У зв'язку з карантином нотаріуси працюють у черговому режимі

Міністерство юстиції заявляє, що державні нотаріуси у зв'язку з карантином працюють у черговому режимі, а приватні - онлайн і дистанційно. Про це Українським Новинам повідомила заступник міністра юстиції Ольга Онищук.

"Нотаріальні контори працюють у черговому режимі, щоправда, ми обмежили відвідування громадян і рекомендували здійснювати тільки невідкладні нотаріальні дії", - сказала вона.

За її словами, мова йде про заповіти і спадщину.

За іншими послугами Мін'юст закликає громадян тимчасово не звертатися до нотаріусів.

При цьому Оніщук повідомила, що як такої заборони на нотаріальні дії не існує.

"Приватні нотаріуси багато працюють онлайн і дистанційно", - зазначила заступник міністра.

Оніщук підкреслила, що нотаріат дуже відповідальний інститут та вчиняє дії, які впливають на людські долі.

Як повідомляли Українські Новини, реєстрація фактів народження та смерті українців триває, незважаючи на карантин.

Раніше повідомлялося про те, що нотаріуси готові їхати до хворих коронавірусом для оформлення заповітів.