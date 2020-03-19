РНБО ініціює розміщення лікарів в готелях і транспортування в лікарню

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ініціює розміщення медичних працівників у готелях, хостелах та їх транспортування до робочих місць у той час, як в Україні вже 18 осіб заразилися COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби РНБО, передають Українські Новини.

"За результатами наради РНБО направлено лист до всіх обласних державних адміністрацій з розгляду питань розміщення медичних працівників у готелях, хостелах, їх транспортування до робочих місць і забезпеченні членів їх сімей необхідною допомогою", - сказано в ньому.

Заступник секретаря РНБО Олексій Соловйов відзначив необхідність врегулювати питання забезпечення біологічної та соцзахисту медпрацівників.

За його словами, в Україні має бути запроваджено світовий досвід організації транспортування медиків від дому до робочих місць, їх соціальної підтримки, організації відпочинку.

Згідно з повідомленням, Державного експертного центру разом з фахівцями Міністерства охорони здоров'я доручено опрацювати міжнародні протоколи лікування вірусу і розглянути питання про їх можливої адаптації відповідно з українським законодавством.

Нагадаємо, в Китаї через наплив пацієнтів медикам доводилося працювати по 10 годин на день. Ніхто не міг їсти, пити, ходити в туалет або просто трохи відпочити.

Тим часом в частині аптек Києва відсутній парацетамол - лікарський засіб, що надає жарознижувальну дію.