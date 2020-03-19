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19 березня 2020, четвер, 16:15 6
Політика 2020-03-19T16:35:22+02:00
Українські Новини
Хворий на коронавірус Шахов не голосував у Раді у вівторок

Хворий на коронавірус Шахов не голосував у Раді у вівторок

Анна Рудык
Верховна Рада, Володимир Зеленський, Сергій Шахов, Коронавірус
Сергій Шахов. Фото: прес-служба
Сергій Шахов. Фото: прес-служба

В той час, як Зеленський заявив про кнопкодавство, депутат Верховної Ради від групи "Довіра" Сергій Шахов, який захворів на коронавірус, не голосував 17 березня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби парламенту, передають Українські Новини.

"Також відзначаємо, що Сергій Шахов не був присутній на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року і не голосував", - написано в ньому.

До повідомлення прикріплена фотографія реєстрації Шахова, на якій зазначено, що на двох позачергових засіданнях 17 березня він не був зареєстрований і проголосував 0 разів.

Відвідування Шахова в Раді. Фото: сайт РадиВідвідування Шахова в Раді. Фото: сайт Ради

Наголошується, що депутат був відсутній і на погоджувальній раді 16 березня.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради від групи "Довіра" Сергій Шахов, який захворів на коронавірус, спростовує інформацію, озвучену Президентом Володимиром Зеленським у відеозверненні, про реєстрацію його картки для голосування на позачерговому засіданні парламенту 17 березня.

Також хворий на коронавірус депутат Шахов ходив на засідання комітету.

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