Зеленский заявил, что карточку Шахова вчера регистрировали в Раде и кнопкодавили. Депутат отрицает

Депутат Верховной Рады от группы "Довіра" Сергей Шахов, который заболел коронавирусом, опровергает информацию, озвученную Президентом Владимиром Зеленским в видеообращении, о регистрации его карточки для голосования на внеочередном заседании парламента 17 марта.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Уважаемый господин Президент! В ответ на Ваше видеообращение сообщаю Вам, что 17 марта я не присутствовал и не был зарегистрированным на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, которое впоследствии оказалось симптомами коронавируса. Ни я, ни, тем более, мои коллеги ВМЕСТО МЕНЯ НЕ голосовали. Чтобы проверить эту информацию, достаточно внимательно посмотреть сайт ВР!" - написал депутат.

Шахов высказал сожаление о том, что команда Зеленского дезинформирует его.

Он заявил, что времена шоу закончились.

Ранее Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что вчера в системе была зарегистрирована карточка Шахова для голосования.

"Вчера в системе Рада была зарегистрирована его персональная карточка для голосования. Его коллеги кнопкодавили, в сожалению. Но, к счастью, депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Радыы Украины", - заявил Президент

Как сообщали Українськi Новини, заболевший коронавирусом депутат Шахов ходил на заседание комитета.