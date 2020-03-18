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18 марта 2020, среда, 22:36 100
Верховная Рада и партии 2020-03-18T22:36:25+02:00
Українські Новини
Зеленский заявил, что карточку Шахова вчера регистрировали в Раде и кнопкодавили. Депутат отрицает

Зеленский заявил, что карточку Шахова вчера регистрировали в Раде и кнопкодавили. Депутат отрицает

Анна Рудык
Верховная Рада, Коронавирус, Сергей Шахов, Владимир Зеленский
Шахов Сергей. Фото: ВРУ
Шахов Сергей. Фото: ВРУ

Депутат Верховной Рады от группы "Довіра" Сергей Шахов, который заболел коронавирусом, опровергает информацию, озвученную Президентом Владимиром Зеленским в видеообращении, о регистрации его карточки для голосования на внеочередном заседании парламента 17 марта.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Уважаемый господин Президент! В ответ на Ваше видеообращение сообщаю Вам, что 17 марта я не присутствовал и не был зарегистрированным на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, которое впоследствии оказалось симптомами коронавируса. Ни я, ни, тем более, мои коллеги ВМЕСТО МЕНЯ НЕ голосовали. Чтобы проверить эту информацию, достаточно внимательно посмотреть сайт ВР!" - написал депутат.

Шахов высказал сожаление о том, что команда Зеленского дезинформирует его.

Он заявил, что времена шоу закончились.

Ранее Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что вчера в системе была зарегистрирована карточка Шахова для голосования.

"Вчера в системе Рада была зарегистрирована его персональная карточка для голосования. Его коллеги кнопкодавили, в сожалению. Но, к счастью, депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Радыы Украины", - заявил Президент 

Как сообщали Українськi Новини, заболевший коронавирусом депутат Шахов ходил на заседание комитета.

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