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19 березня 2020, четвер, 15:55 3
Суспільство 2020-03-19T15:59:21+02:00
Українські Новини
Одиноким пенсіонерам в Києві почали доставляти продукти і ліки додому

Одиноким пенсіонерам в Києві почали доставляти продукти і ліки додому

Анна Рудык
Пенсіонери, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Пенсіонер. Фото: pixabay.com
Пенсіонер. Фото: pixabay.com

Крім того, що українцям з пенсією нижче 5 тис. гривень виплатять додатково по 1 тис гривень, Київська міська державна адміністрація організувала доставку продуктів, ліків та засобів гігієни одиноким пенсіонерам.

Про це сказав мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко на брифінгу, передають Українські Новини.

"Категорія людей 60+ найбільш схильна коронавірусу і тому ми організували доставку продуктів та необхідних коштів. Це ліки, засоби гігієни для самотніх пенсіонерів, щоб максимально обмежити контакти з іншими людьми. На сьогодні понад 12 тис. самотніх киян потребують такої допомоги", - сказав він.

Кличко зазначив, що всі соціальні працівники проінформовані про необхідність дотримання противірусних заходів і дотримуються правил гігієни при відвідуванні людей.

Мер повідомив, що в Києві понад 600 тис. людей старше 60 років.

Як повідомляли Українські Новини, індексацію пенсій знову перенесли: коли збільшать виплати.

А Пенсійний фонд закликає користуватися онлайн-сервісами фонду у період карантину.

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