Сили ООС отримали 16 тис. медичних масок

Підрозділи операції Об'єднаних сил (ООС) отримали 16 тис. медичних масок.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС, передають Українські Новини.

Наголошується, що для забезпечення протиепідемічного режиму в підрозділи ООС організовано постачання медичних масок, захисного одягу, обладнання та засобів для дезінфекції, лікарських засобів, швидких лабораторних тестів для діагностики Covid-19, а також медичної апаратури та приладів для інтенсивної терапії на випадок розвитку ускладнень від цієї хвороби.

"Так, за підтримки Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій Об’єднаним силам передано 16 тисяч медичних масок. Найближчим часом очікується надходження такої допомоги і від благодійних організацій", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що на даний момент у складі Об'єднаних сил 4 військових мобільних госпіталі, де підготовлені до прийому контактних осіб ізолятори загальною місткістю до 200 ліжок.

Зазначено, що в Маріуполі додатково розгортаються 35 ліжок в інфекційних боксах військового мобільного госпіталю на випадок масового надходження хворих на коронавірус.

Для проведення інтенсивної терапії у військових мобільних госпіталях є 24 апарати штучної вентиляції легенів.

Наголошується, що в мобільних госпіталях кожні 2 тижні проводяться навчання по роботі в разі виявлення Covid-19.

Тренування проходять всі, хто може бути причетний до транспортування, ізоляції, прийому та лікування хворих - це, зокрема медичний персонал госпіталів, військових частин, водіїв санітарного транспорту, екіпажі вертольотів.

У військах постійно виконуються режимно-ізоляційні заходи, такі як обмеження переміщення особового складу, скасування масових заходів, відпусток, температурний контроль тіла на вході у військову частину і тому подібне.

Також регулярно проводиться профілактична дезінфекція приміщень, місць загального користування і пунктів харчування.

На всіх 6 контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС проводиться температурний контроль осіб, які прибувають з тимчасово окупованої території України.

На сьогоднішній день серед військовослужбовців збройних сил випадки Covid-19 не зареєстровані.

У військових підрозділах і серед цивільного населення проводиться роз'яснювальна робота про запобіжні заходи та толерантне ставлення до хворих Covid-19 або осіб з підозрою на захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, після повідомлення про те, що військкомати припиняють призов громадян на строкову службу, у Генеральному штабі Збройних сил уточнили, що очікують указу Верховного головнокомандувача, Президента Володимира Зеленського з подальшому заклику на військову службу через карантин.

Зеленський підписав закон про коронавирус. За порушення карантину будуть штрафувати і позбавляти волі.