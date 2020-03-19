підписатися на розсилку
27.2 28.3
29.2 30.9
˟
19 березня 2020, четвер, 15:42 7
Медицина 2020-03-19T16:15:02+02:00
Українські Новини
Клініці Пальчевського відмовилися постачати тести на коронавірус

Клініці Пальчевського відмовилися постачати тести на коронавірус

Елена Литвин
Eurolab, Коронавірус, коронавірус в Україні, Тест-система, Тест на коронавірус
Клініка. Фото: pixabay
Клініка. Фото: pixabay

В той час, як перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що тести на коронавірус в приватних клініках помиляються з діагнозом, клініка Eurolab заявляє про відмову в постачанні їй тест-систем на виявлення коронавіруса.

Про це йдеться в повідомленні автовідповідача клініки, передають Українські Новини.

"Нам відмовлено у постачанні тест-системи на виявлення коронавіруса 20 березня, чекаємо", - йдеться в ньому.

Представник клініки підтвердила дане повідомлення і уточнила, що поставки очікувалися 20 березня.

Згідно з повідомленням на сайті клініки, 16 березня у зв'язку з великим напливом пацієнтів, бажаючих скласти тест на COVID-19 IgM/IgG, в Eurolab закінчилися тест-системи.

У той же час заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко в ході брифінгу 19 березня заявив, що тести можна отримати як в державних, так і в приватних медичних установах.

За його словами, закуповуються в більшості випадків тести у дистриб'юторів, які є на території України, і вже більше 40 тис. тестів поширені в країні.

За інформацією на сайті клініки, медичний центр Eurolab щорічно обслуговує більше 25 тис. пацієнтів.

Президентом клініки є бізнесмен, телеведучий і політичний діяч Андрій Пальчевський.

Згідно з Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, кінцевими бенефіціарами ТОВ "Євролаб" (Київ) є Пальчевський та громадянин Росії Олексій Кириллов.

Як повідомляли Українські Новини, 18 березня в МОЗ надійшло 79 підозр на коронавірус.

Тим часом Моз хоче перерозподілити майже 200 млн гривень на боротьбу з коронавірусом.

Більше новин про: Eurolab Коронавірус коронавірус в Україні Тест-система Тест на коронавірус

На коронавірус в Україні обстежили за весь час лиш...
Тести на коронавірус будуть робити тільки у випадк...
За вчителями та викладачами зберігається середня з...
МОЗ хоче перерозподілити майже 200 млн гривень на ...
Ще один українець захворів на коронавірус у Житомирі
У Київській області зафіксували другий випадок захворювання на коронавірус
Новини
Ще один українець захворів на коронавірус у Житомирі 16:07
Одиноким пенсіонерам в Києві почали доставляти продукти і ліки додому 15:55
У Луцьку призупинили роботу громадського транспорту через коронавірус 15:54 Інфографіка
Сили ООС отримали 16 тис. медичних масок 15:45
Клініці Пальчевського відмовилися постачати тести на коронавірус 15:42
більше новин
В Чернівецькій області померла молода дівчина, у якої підтвердили коронавірус 20:56
В Kharkiv Palace відбулося засідання першого в Україні антикризового штабу на чолі з Ярославським 16:42
В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня 08:20 Інфографіка
Політичні сили повинні об'єднатися заради подолання кризи, - Новинський 19:19
"Дарниця" і Zagoriy Foundation передають апарати вентиляції легень Київській лікарні швидкої допомоги 19:50
більше новин
Коронавірус може кілька годин жити у повітрі і декілька днів на поверхні, - дослідження 10:34
"Дарниця" і Zagoriy Foundation передають апарати вентиляції легень Київській лікарні швидкої допомоги 19:50
В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня 08:20 Інфографіка
Приватбанк вирішив перевести обмін валют в онлайн-режим 10:08
Сьогодні 6-а річниця незаконної анексії Криму Росією 08:08
більше новин
У багатьох аптеках Києва розкупили парацетамол
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok