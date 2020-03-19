Клініці Пальчевського відмовилися постачати тести на коронавірус

В той час, як перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що тести на коронавірус в приватних клініках помиляються з діагнозом, клініка Eurolab заявляє про відмову в постачанні їй тест-систем на виявлення коронавіруса.

Про це йдеться в повідомленні автовідповідача клініки, передають Українські Новини.

"Нам відмовлено у постачанні тест-системи на виявлення коронавіруса 20 березня, чекаємо", - йдеться в ньому.

Представник клініки підтвердила дане повідомлення і уточнила, що поставки очікувалися 20 березня.

Згідно з повідомленням на сайті клініки, 16 березня у зв'язку з великим напливом пацієнтів, бажаючих скласти тест на COVID-19 IgM/IgG, в Eurolab закінчилися тест-системи.

У той же час заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко в ході брифінгу 19 березня заявив, що тести можна отримати як в державних, так і в приватних медичних установах.

За його словами, закуповуються в більшості випадків тести у дистриб'юторів, які є на території України, і вже більше 40 тис. тестів поширені в країні.

За інформацією на сайті клініки, медичний центр Eurolab щорічно обслуговує більше 25 тис. пацієнтів.

Президентом клініки є бізнесмен, телеведучий і політичний діяч Андрій Пальчевський.

Згідно з Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, кінцевими бенефіціарами ТОВ "Євролаб" (Київ) є Пальчевський та громадянин Росії Олексій Кириллов.

Як повідомляли Українські Новини, 18 березня в МОЗ надійшло 79 підозр на коронавірус.

Тим часом Моз хоче перерозподілити майже 200 млн гривень на боротьбу з коронавірусом.