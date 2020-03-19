В містах України запустили флешмоб "Підвези медика на роботу": як приєднатися

У Києві та інших містах України запустили флешмоб "Підвези медика на роботу". Небайдужих водіїв просять допомогти медичним працівникам, які в умовах карантину позбулися можливості дістатися до роботи. Групи і спільноти, присвячені цій ініціативі, з'явилися відразу в декількох соціальних мережах і месенджерах.

"Як відомо, до 3 квітня не працює міжміське транспортне сполучення. Багато медики не мають можливості доїхати на роботу, з роботи. Давайте допоможемо один одному в цей нелегкий час. Також вітається допомога медикам-киянам, які живуть далеко від своєї роботи", — пише у Facebook Ярослав Куреза, один з організаторів чату "Підвези медика на роботу" в Viber.

Щоб приєднатися до акції і знайти лікаря, медсестру або інший персонал лікарень, який потребує допомоги, вступайте до групи:

🚘 Київ і область: група "Підвези медика на роботу" в Viber

🚘 Харків: група у Viber

🚘 Дніпро: група у Viber

Інші міста також приєднуються до ініціативи:

🚘 Одеса: група у Viber

🚘 Львів: група у Facebook

🚘 Миколаїв: група у Viber

Як повідомляли Українські новини, для медиків, поліцейських і працівників важливих підприємств зроблять розвозку.

Київський метрополітен на час карантину призупинив свою роботу з 18 березня.

Разом з цим, харківське метро закрилося 17 березня о 20:00.