Як перевірити якість ліків в аптеках і знайти потрібний препарат: все про програму "Ліки-Контроль"

Під час всеукраїнського карантину і тисяч фейкових новин, щоб захиститися від підробок або завищеної ціни на ліки Міністерство охорони здоров'я рекомендує використовувати безкоштовне додаток "Ліки Контроль". В базу даних сервісу входять препарати, які є в програмі "Доступні ліки" і також у Національному переліку лікарських засобів (препарати від найбільш поширених хвороб, які можна отримати безкоштовно в лікарні. Для того, щоб скористатися додатком, необхідно ввести в пошук додатки торгова назва або МНН (міжнародні непатентовані назви ліків, ред.) препарату і, якщо бачите позначку з лого цих програм, - обов'язково скористайтеся і не переплачуйте за ліки!" Що можна перевірити в додатку "Ліки Контроль": - Знайти дешевше, однак настільки ж ефективні аналоги ліків; - ознайомитися з офіційними інструкціями застосування препаратів; - перевірити, чи не входить ваш препарат у серії ліків, заборонених до продажу. Як перевірити свої ліки на ефективність знайти аналог або показано на відео - коротка відеоінструкція про те, як швидко перевірити ліки в аптеці. Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цей недуг не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте. Щоб захистити себе: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Пам'ятаєте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки новою коронавірусною інфекцією, але і рядом інших небезпечних захворювань. Мити руки потрібно 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%. Тим часом Київська область через коронавірус ввела режим надзвичайної ситуації. А в МОЗ пообіцяли доставити маски в аптеці до 22 березня. У тому числі в Київ.