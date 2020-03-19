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19 березня 2020, четвер, 14:41 4
Суспільство 2020-03-19T16:00:03+02:00
Українські Новини
Як перевірити якість ліків в аптеках і знайти потрібний препарат: все про програму "Ліки-Контроль"

Як перевірити якість ліків в аптеках і знайти потрібний препарат: все про програму "Ліки-Контроль"

Ольга Фандорина
Карантин, ліки, Доступні ліки, Коронавірус, Карантин в Україні

Під час всеукраїнського карантину і тисяч фейкових новин, щоб захиститися від підробок або завищеної ціни на ліки Міністерство охорони здоров'я рекомендує використовувати безкоштовне додаток "Ліки Контроль".

В базу даних сервісу входять препарати, які є в програмі "Доступні ліки" і також у Національному переліку лікарських засобів (препарати від найбільш поширених хвороб, які можна отримати безкоштовно в лікарні.

Для того, щоб скористатися додатком, необхідно ввести в пошук додатки торгова назва або МНН (міжнародні непатентовані назви ліків, ред.) препарату і, якщо бачите позначку з лого цих програм, - обов'язково скористайтеся і не переплачуйте за ліки!"

Що можна перевірити в додатку "Ліки Контроль":

  • - Знайти дешевше, однак настільки ж ефективні аналоги ліків;
  • - ознайомитися з офіційними інструкціями застосування препаратів;
  • - перевірити, чи не входить ваш препарат у серії ліків, заборонених до продажу.

Як перевірити свої ліки на ефективність знайти аналог або показано на відео - коротка відеоінструкція про те, як швидко перевірити ліки в аптеці.

 

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цей недуг не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам'ятаєте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки новою коронавірусною інфекцією, але і рядом інших небезпечних захворювань. Мити руки потрібно 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Тим часом Київська область через коронавірус ввела режим надзвичайної ситуації.

А в МОЗ пообіцяли доставити маски в аптеці до 22 березня. У тому числі в Київ.

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