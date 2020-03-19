Герус заявив, що імпорт електроенергії з Росії зупиняв зростання цін

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що імпорт електроенергії з Росії робив неможливими цінові змови та неконтрольоване зростання цін на електроенергію.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Такий імпорт раніше виконував функцію "рушниці, яка висить на стіні", тобто мав психологічний ефект - робив неможливими цінові змови та неконтрольоване зростання цін. Фізичного впливу на енергосистему він не мав. Фізичні вплив мають "зелені", які цієї весни будуть виробляти більше 10%, спочатку будуть вичавлювати з роботи вугільні ТЕС (теплоелектростанції) , а потім і блоки АЕС (атомні електростанції)", - повідомив Герус.

Він зазначив, що зростання цін на електроенергію зробить роботу шахт ще більш збитковим, так як електроенергія становить до 40% собівартості вугілля.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів ввів спеціальне мито у розмірі 65% на імпортовані з Росії електроенергію та вугілля, крім антрациту і коксу з 1 квітня 2020 року.

"Укренерго" заявляло що імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі обмежувався на 94% в лютому 2020 року.

Наголошується, що в лютому імпорт з Росії склав 33,99 млн кВт-год, а з Білорусі - 48,9 млн кВт-ч.

Також голова Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) Валерій Тарасюк заявляє, що мінімальний імпорт електроенергії може стримувати ціну на електроенергію більше ніж на 10%.

Раніше глава НКРЕКП заявляв, що імпорт електроенергії з РФ дозволив не Герус, а партії Порошенка та Ляшко, проголосувавши закон в 2017 році.

Раніше Мінекоенерго просило НКРЕКП обмежити імпорт електроенергії з Росії.