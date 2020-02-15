Импорт электричества из РФ разрешил не Герус, а партии Порошенко и Ляшко, проголосовав закон в 2017 году, - г

Импорт электроэнергии из России разрешили партии экс-Президента Петра Порошенко (БПП) и "Радикальная партия Олега Ляшко", проголосовав в 2017 году за закон "О рынке электрической энергии". Об этом глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Так, Тарасюк заявил, что звучат упреки, что якобы НКРЭКУ не запрещает импорт электроэнергии.

Он отметил, что закон "О рынке электрической энергии" был введен в действие в июле 2019 года, а проголосован был Верховной Радой в 2017 году.

"...Проголосован был фракцией "БПП", "Народный фронт" и фракцией "Радикальная партия Олега Ляшко" и лично Олегом Ляшко. Так что если кто-то из нас двоих ввел импорт, это точно не я", - отметил Тарасюк.

Как сообщали Українські Новини, Минэкоэнерго просит НКРЭКУ ограничить импорт электроэнергии из России.

Также Герус заявил, что новый закон ограничил импорт электроэнергии из РФ.