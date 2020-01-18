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18 января 2020, суббота, 22:15 21
Экономика 2020-01-18T22:15:03+02:00
Українські Новини
Минэкоэнерго просит НКРЭКУ ограничить импорт электроэнергии из России

Минэкоэнерго просит НКРЭКУ ограничить импорт электроэнергии из России

Валерия Драгомирова
Минэкоэнерго, НКРЭКУ, Россия, импорт электроэнергии
Электроэнергия. Фото: pixabay
Электроэнергия. Фото: pixabay

Министерство энергетики и защиты окружающей среды обратилось к Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой временно ограничить доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах, в части межгосударственных связей между Украиной и странами, не являющимися членами Энергетического сообщества.

Об этом говорится в письме министерства к регулятору, которое разместил депутат Алексей Кучеренко в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

В письме министерства отмечается, что проблемы в энергосистеме связаны со значительным снижением спроса на электроэнергию из-за аномально теплой погоды, отсутствием достаточного количества предложений на разгрузку на балансировочном рынке, недостаточностью стимулов для уменьшения небалансов, отсутствием эффективного рынка вспомогательных услуг.

"Необходимость ограничить продажу сечений для импорта электроэнергии в Объединенной энергетической системе Украины (ОЭС) связана со значительными проблемами балансировки энергосистемы и ограничением отечественной генерации", - говорится в письме.

Как сообщали Українські Новини, цена электроэнергии побила свой предыдущий минимум и снизилась еще на 8,62%. 

Ранее Зеленский подписал закон о контроле цен на электроэнергию. 

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