Минэкоэнерго просит НКРЭКУ ограничить импорт электроэнергии из России

Министерство энергетики и защиты окружающей среды обратилось к Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой временно ограничить доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах, в части межгосударственных связей между Украиной и странами, не являющимися членами Энергетического сообщества.

Об этом говорится в письме министерства к регулятору, которое разместил депутат Алексей Кучеренко в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.



В письме министерства отмечается, что проблемы в энергосистеме связаны со значительным снижением спроса на электроэнергию из-за аномально теплой погоды, отсутствием достаточного количества предложений на разгрузку на балансировочном рынке, недостаточностью стимулов для уменьшения небалансов, отсутствием эффективного рынка вспомогательных услуг.



"Необходимость ограничить продажу сечений для импорта электроэнергии в Объединенной энергетической системе Украины (ОЭС) связана со значительными проблемами балансировки энергосистемы и ограничением отечественной генерации", - говорится в письме.



Как сообщали Українські Новини, цена электроэнергии побила свой предыдущий минимум и снизилась еще на 8,62%.



Ранее Зеленский подписал закон о контроле цен на электроэнергию.