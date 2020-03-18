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18 марта 2020, среда, 13:10 45
Экономика 2020-03-18T13:12:19+02:00
Українські Новини
Кабмин вводит 65% пошлину на импортируемую электроэнергию из России с апреля

Кабмин вводит 65% пошлину на импортируемую электроэнергию из России с апреля

Григорий Яковенко
Кабмин, Россия, импорт электроэнергии
Электроэнергия
Электроэнергия

Кабинет Министров ввел специальную пошлину в размере 65% на импортируемые из России электроэнергию и энергетический уголь с 1 апреля 2020 года.

Данное решение было принято на заседании правительства в среду, 18 марта, передают Українські Новини.

"Предлагается ввести дополнительную спецпошлину для импортируемой из России электроэнергии и всех типов угля с 1 апреля 2020 года в размере 65%", - сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в ходе заседания Кабмина.

Он отметил, что данная спецпошлина не касается антрацитового и коксового угля.

Данное решение было единогласно принято правительством и отправлено на доработку в течение трех дней.

Как сообщали Українські Новини, ранее глава НКРЭКУ заявлял, что импорт электричества из РФ разрешил не Герус, а партии Порошенко и Ляшко, проголосовав закон в 2017 году.

Ранее Минэкоэнерго просило НКРЭКУ ограничить импорт электроэнергии из России.

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