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19 березня 2020, четвер, 11:57 7
Політика 2020-03-19T11:59:00+02:00
Українські Новини
Зеленський призначив нового тернопільського губернатора

Зеленський призначив нового тернопільського губернатора

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Тернопільська ОДА, Володимир Труш
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив голову Рогатинської районної державної адміністрації Володимира Труша головою Тернопільської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в указі №97 від 19 березня, передають Українські Новини.

Розпорядженням №178 від 19 березня він звільнив Труша з посади голови Рогатинської РДА Івано-Франківської області, а указом №97 - призначив його тернопільським губернатором.

18 березня Зеленський звільнив тернопільського губернатора Ігоря Сопеля.

Ще 22 лютого офіційний сайт Президента повідомив про те, що Зеленський прийняв відставку Сопеля у зв'язку з протестами проти розміщення в Тернопільській області громадян, евакуйованих із зони поширення коронавірусу - міста Ухань в Китаї.

У той же час офіційно Зеленський підписав указ про звільнення Сопеля 18 березня і в цей же день Кабінет Міністрів схвалив призначення Труша на цю посаду.

Як повідомляли Українські Новини, тернопільський аеропорт відмовився приймати літак з громадянами, евакуйованими з Уханя.

Після чого у Раді вимагали розслідувати відмову аеропорту Тернополя приймати літак з евакуйованими з Уханя.

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