Зеленський призначив нового тернопільського губернатора

Президент Володимир Зеленський призначив голову Рогатинської районної державної адміністрації Володимира Труша головою Тернопільської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в указі №97 від 19 березня, передають Українські Новини.



Розпорядженням №178 від 19 березня він звільнив Труша з посади голови Рогатинської РДА Івано-Франківської області, а указом №97 - призначив його тернопільським губернатором.



18 березня Зеленський звільнив тернопільського губернатора Ігоря Сопеля.



Ще 22 лютого офіційний сайт Президента повідомив про те, що Зеленський прийняв відставку Сопеля у зв'язку з протестами проти розміщення в Тернопільській області громадян, евакуйованих із зони поширення коронавірусу - міста Ухань в Китаї.



У той же час офіційно Зеленський підписав указ про звільнення Сопеля 18 березня і в цей же день Кабінет Міністрів схвалив призначення Труша на цю посаду.



Як повідомляли Українські Новини, тернопільський аеропорт відмовився приймати літак з громадянами, евакуйованими з Уханя.



Після чого у Раді вимагали розслідувати відмову аеропорту Тернополя приймати літак з евакуйованими з Уханя.