Бригаду "швидкої допомоги" в Херсоні відправили на 14-денну обсервацію

Бригада "швидкої допомоги" в Херсоні пройде 14-денну обсервацію внаслідок контакту з громадянами, які прибулими з-за кордону.

Про це написав директор департаменту охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації Віктор Короленко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



"Вчора, у невідкладну швидку допомогу, надійшов виклик з скаргами на високу температуру у членів сім'ї, що проживають в Херсоні. Громадяни приховали інформацію від диспетчера, щодо свого недавнього перебування за кордоном. Тому на виклик "швидка" виїхала без засобів підвищеного захисту... Результат: бригада "швидкої" перебуватиме на карантині 14 днів", - написав він.



Він закликав мешканців міста бути чесними і правдиво відповідати на питання операторів екстреної швидкої допомоги під час спілкування, так як достовірна інформація збереже життя медикам.



Як повідомляли Українські Новини, 18 березня 2 нових випадків захворювання на коронавірус зафіксовано в Україні, всього захворіло 16 осіб.



Крім того, в Маріуполі захворів коронавірусом чоловік, який повернувся з відпочинку.