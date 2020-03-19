"Укрзалізниця" завтра вивезе українців з Польщі поїздами "Перемишль-Київ"

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" здійснить вивезення українців, які не встигли повернутися в Україну до закриття кордонів, з Польщі 3 поїздами класу Інтерсіті+ "Перемишль-Київ" 20 березня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури, передають Українські Новини.



"Протягом 20 березня 2020 "Укрзалізниця" поїздами класу "Інтерсіті+" вивезе громадян України з Перемишля, які в результаті обмежувальних заходів, у зв'язку з карантином, не мають можливості самостійно перетнути кордон", - сказано в ньому.



Так, вже призначено на 20 березня з Перемишля до Києва поїзд №715 / 716 - 706/705 (відправлення з Перемишля о 15:45, прибуття до Києва о 00:46 21 березня), №709 / 710 (з Перемишля - о 10:18, Київ - 19:26) і №705 / 706 - 716/715 (з Перемишля - о 13:10, до Києва - в 22:17).



Відзначається, що в Перемишль поїзди вирушать без пасажирів.



Бригади стюардів, які будуть обслуговувати поїзди, забезпечені всіма засобами захисту та дезінфекції.



Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів веде переговори з урядами Німеччини, Чехії і Польщі про повернення українців залізничним транспортом.



17 березня Україна закрила пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні для запобігання поширення коронавірусу.



Крім того, де можна перетнути кордон України автотранспортом.