"ДНР" повністю закриє лінію розмежування з Україною через коронавірус

В той час, як в ОРДЛО понад 600 осіб звернулися з симптомами ГРВІ, а тестів на коронавірус в лікарнях немає, ввечері 18 березня "ДНР" оголосила про повне закриття лінії розмежування з Україною.

Про це заявив глава "республіки" Денис Пушилін, пише "Страна".

Він зазначив, що "ДНР" в односторонньому порядку повністю закриває всі блокпости з Україною. Тобто ні виїхати з "республіки", ні в'їхати туди можливості не буде.

Заходи будуть стосуватися всіх громадян, незалежно від того, який у них паспорт або прописка.

Обмеження вступають в силу з 00:00 годин 21 березня 2020 року. До якого числа - не уточнюється.

У своїй заяві Пушилін зазначив, що у всіх бажаючих є час для перетину кордону. Виходить, що це четвер (19 березня) і п'ятниця (20 березня).

Своє рішення Денис Пушилін обґрунтував тим, що "ситуація з захворюваністю на коронавірусм в Україні буде посилюватися, в тому числі у зв'язку з масовим поверненням українських громадян з Італії, Іспанії, Польщі та інших європейських держав, де зафіксовано вже тисячі заражених".

Пушилін додав, буде вживати заходів, щоб ті, хто повернеться в найближчі два дні, перебували під наглядом лікарів.

На завершення він зазначив, що в "ДНР" на даний момент не зареєстровано жодного випадку захворювання Covid-19.

Нагадаємо, що в підконтрольній "ДНР" Горлівці зафіксували 12 випадків коронавіруса. Режим пропуску через КПВВ змінять.

Тим часом, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків захворювання коронавірусом, з них 2 випадки летальних.