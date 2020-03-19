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19 березня 2020, четвер, 09:47 2
Силові структури 2020-03-19T10:06:05+02:00
Українські Новини
Бойовики 15 раз обстріляли позиції ООС 18 березня — троє військових травмовані

Бойовики 15 раз обстріляли позиції ООС 18 березня — троє військових травмовані

Кира Молчанова
ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Штаб ООС
Донбас. Фото: штаб ООС
Донбас. Фото: штаб ООС

Поки в зоні ООС теж оголошений карантин, на лінії розмежування не припиняються обстріли: за минулу добу боевики15 раз обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил, троє військовослужбовців отримали бойові травми.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Противник обстріляв позиції ООС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120-мм і 82-мм гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Бойовики вели вогонь у Пісках, Павлополі, Мар'їнці, Красногорівці, Водяному, Кримському, Зайцево, Щастя, Новотошковскому, Південному, Хуторі Вільному і Новолуганскому.

Крім цього, супротивник двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петровське з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Як повідомляли Українські Новини, 15 березня бойовики 8 раз обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС), двоє військовослужбовців отримали поранення.

До цього 10 березня бойовики 17 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС), 7 українських військовослужбовців отримали поранення, 3 — загинули, 2 отримали бойову травму.

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