В результате обстрелов на Донбассе ранено двух военных

Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов 82-мм калибра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы 6 обстрелов: возле Песков, Лебединского, Невельска и Павлополя.

2 обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Луганского и Крымского.

В воскресенье в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Как сообщали Українські Новини, на брифинге Владимир Зеленский сообщил, что безнаказанно стрелять по ВСУ не получится и украинские военные будут отвечать.

Речь была произнесена в связи с обострением ситуации на Донбассе, где 10 марта во время обстрелов погибло 3 украинских военных.