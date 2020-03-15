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15 марта 2020, воскресенье, 18:52 107
Силовые структуры 2020-03-15T18:52:52+02:00
Українські Новини
В результате обстрелов на Донбассе ранено двух военных

В результате обстрелов на Донбассе ранено двух военных

Таня Войтюк
Боевики, Донбасс, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
ООС. Военные. Фото: Facebook/ООС
ООС. Военные. Фото: Facebook/ООС

После обстрелов школы с учениками в Марьинке Донецкой области 11 марта, боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в воскресенье, двое военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов 82-мм калибра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы 6 обстрелов: возле Песков, Лебединского, Невельска и Павлополя.

2 обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Луганского и Крымского.

В воскресенье в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Как сообщали Українські Новини, на брифинге Владимир Зеленский сообщил, что безнаказанно стрелять по ВСУ не получится и украинские военные будут отвечать. 

Речь была произнесена в связи с обострением ситуации на Донбассе, где 10 марта во время обстрелов погибло 3 украинских военных.

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