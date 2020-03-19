Прості поради, які допоможуть захиститися від коронавірусу на роботі

В Україні оголосили загальнонаціональний карантин і деякі компанії перевели своїх працівників на віддалену роботу. А ті, хто не може працювати дистанційно, продовжують ходити на роботу. Незважаючи на відсутність можливості ізолюватися, можна знизити ризик інфікуватися коронавірусом, якщо дотримуватися правил. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я на своїй сторінці в Facebook.

"Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте. Щоб захистити себе від інфікування слід пам'ятати про правила захисту", - йдеться в повідомленні

Правила для захисту від коравірусу на роботі

регулярно і ретельно мити руки;

обробляти поверхні дезінфікуючими засобами;

самоізолюватися в разі відчуття перших симптомів застуди

якщо це можливо, організуйте робочий процес так, щоб відстань між працівниками була не менше 1 метра.

Також у Центрі громадського здоров'я уточнюють, що в разі появи симптомів ГРВІ, працівникам і роботодавцям рекомендовано прийняти рішення про дистанційної роботи. Якщо стан різко погіршується і протягом останніх 14 днів відвідували країни з зареєстрованими випадками COVID-19, то слід зателефонувати у швидку і слідувати вказівкам лікарів.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні зареєстровано вже 16 випадків зараження коронавірусом, два з них летальні.

Тим часом, українці можуть відслідковувати поширення коронавірусу в країні по карті.