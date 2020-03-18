підписатися на розсилку
27.3 28.5
29.5 31.5
˟
18 березня 2020, середа, 23:02 5
Суспільство 2020-03-19T00:30:02+02:00
Українські Новини
Вночі різко вдарять морози, а вдень повернеться тепло: прогноз погоди на четвер

Вночі різко вдарять морози, а вдень повернеться тепло: прогноз погоди на четвер

Анна Рудык
Прогноз погоди, погода в Україні, погода в Києві, погода в Карпатах
Весна в Києві
Весна в Києві

В той час, як погода в Україні в березні зіпсувалася морозами, 19 березня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 градуси, вдень +14...+16 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, у Чернівецькій і Хмельницькій областях -2...+3 градуси, вдень +13...+18 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +2...-3 градуси, вдень +7...+12 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +15...+17 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +14...+16 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +1...+3 градуси, вдень +13...+15 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+4 градуси, вдень +12...+17 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, у Дніпропетровській області -2...-6 градусів, удень +11...+17 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, удень +10...+15 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...+3 градуси, у Херсонській і Запорізькій областях 0...-6 градусів, удень +11...+16 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +10...+15 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +1...+3 градуси, вдень +12...+14 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики попередили про різкі перепади температури на тижні.

Також синоптики зробили аномальний прогноз на всю весну-2020 з морозами у квітні і рекордною спекою в травні.

Більше новин про: Прогноз погоди погода в Україні погода в Києві погода в Карпатах

Весняне тепло, а місцями похолодання з дощами: про...
Київ на початку робочого тижня оповив густий туман...
Вдень потеплішає, а вночі до -12: якою буде погода...
Пориви вітру до 30 м/с: в Україні оголошено перший...
Кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилася до 16 осіб
Київське метро можуть відкрити з обмеженнями
Новини
АТБ обмежив продаж товарів в одні руки: скільки товарів будуть "відпускати" одному покупцю 23:50
Київ хоче закрити сміттєпроводи через коронавірус 23:30
Вночі різко вдарять морози, а вдень повернеться тепло: прогноз погоди на четвер 23:02
Кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилася до 16 осіб 22:38
Коронавірус. Фото: pixabay
З'явилася онлайн-карта розповсюдження коронавірусу в Україні 22:25
більше новин
В Чернівецькій області померла молода дівчина, у якої підтвердили коронавірус 20:56
Василь Хрущ: Негатив навколо земельної реформи – через недовіру до правової системи держави 11:35 Думка
В Kharkiv Palace відбулося засідання першого в Україні антикризового штабу на чолі з Ярославським 16:42
Друзі померлого фермера охороняють його могилу, щоб рейдери не знищили тіло 11:11
Ярославський домовився з Джеком Ма, і в Україну їдуть тест-системи на короновірус 08:45
більше новин
За порушення карантину загрожує штраф 170 тис. гривень і 8 років в'язниці: Рада прийняла закон 08:53
Коронавірус може кілька годин жити у повітрі і декілька днів на поверхні, - дослідження 10:34
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня 09:00
Рада скасувала пленарні засідання через карантин 09:40
"Дарниця" і Zagoriy Foundation передають апарати вентиляції легень Київській лікарні швидкої допомоги 19:50
більше новин
На коронавірус перевірили 640 осіб станом на 17 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok