Вночі різко вдарять морози, а вдень повернеться тепло: прогноз погоди на четвер

В той час, як погода в Україні в березні зіпсувалася морозами, 19 березня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 градуси, вдень +14...+16 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, у Чернівецькій і Хмельницькій областях -2...+3 градуси, вдень +13...+18 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +2...-3 градуси, вдень +7...+12 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +15...+17 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +14...+16 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +1...+3 градуси, вдень +13...+15 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+4 градуси, вдень +12...+17 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, у Дніпропетровській області -2...-6 градусів, удень +11...+17 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, удень +10...+15 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...+3 градуси, у Херсонській і Запорізькій областях 0...-6 градусів, удень +11...+16 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +10...+15 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +1...+3 градуси, вдень +12...+14 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики попередили про різкі перепади температури на тижні.

Також синоптики зробили аномальний прогноз на всю весну-2020 з морозами у квітні і рекордною спекою в травні.