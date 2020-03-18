Вночі різко вдарять морози, а вдень повернеться тепло: прогноз погоди на четвер

В той час, як погода в Україні в березні зіпсувалася морозами, 19 березня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +1...+3 градуси, вдень +14...+16 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, у Чернівецькій і Хмельницькій областях -2...+3 градуси, вдень +13...+18 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі +2...-3 градуси, вдень +7...+12 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +15...+17 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +14...+16 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі +1...+3 градуси, вдень +13...+15 градусів. На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі -2...+4 градуси, вдень +12...+17 градусів. У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, у Дніпропетровській області -2...-6 градусів, удень +11...+17 градусів. На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, удень +10...+15 градусів. На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі -3...+3 градуси, у Херсонській і Запорізькій областях 0...-6 градусів, удень +11...+16 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +10...+15 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +1...+3 градуси, вдень +12...+14 градусів. Як повідомляли Українські Новини, синоптики попередили про різкі перепади температури на тижні. Також синоптики зробили аномальний прогноз на всю весну-2020 з морозами у квітні і рекордною спекою в травні.