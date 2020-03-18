Апрельское тепло и морозы: синоптики предупредили о резких перепадах температуры на неделе

Несмотря на то, что погода в Украине в марте испортилась морозами, в скором времени украинцы ненадолго снова смогут насладится теплои. Местами воздух прогреется до +15, будет солнечно и без осадков. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В среду, 18 марта, по всей территории Украины обещают солнечную и теплую погоду. Воздух прогреется в среднем до +8...+9 тепла, местами до +15. Осадков не прогнозируют.

Погода в Украине 18 марта

Четверг, 19 марта обещает быть еще теплеет. Там, где накануне было до +10, потеплеет на 4-5 градусов. А на западе Украины – до +17. Но ночью все еще холодно и заморозки около нуля градусов.

Погода в Украине 19 марта

В пятницу, 20 марта, снова похолодает на пару градусов – будет ощущаться надвигающийся холодный фронт. Но осадков по-прежнему не прогнозируют. Воздух в среднем прогреется до +12-14.

Погода в Украине 20 марта

В субботу, 21 марта, с запада в Украину ворвется холодный и мокрый фронт, который принесет резкое похолодание и дожди. Температура воздуха снизится вдвое, и средний ее показатель на западе, севере и в центре страны будет не выше +6-7 градусов. На юго-востоке немного теплее и без осадков.

Погода в Украине 21 марта

В воскресенье, 22 марта, по мере продвижения с запада на юго-восток Украины, холодный и влажный фронт "остынет" еще больше и принесет мокрый снег. Температура опустится еще на 2-3 градуса. На Волыни без осадков, но все равно не выше +3. Ночью по всей территории страны заморозки от нуля до -3.

Погода в Украине 22 марта

Как сообщали Українські Новини, синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.