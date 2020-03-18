Кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилася до 16 осіб

В Україні станом на вечір 18 березня підтверджено 16 випадків коронавірусної інфекції, на яку перевірили вже 640 осіб. Про це йдеться в повідомленні МОЗ.

Так, повідомляється, що за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України отримано 16 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м.київ (2).

Наголошується, що за сьогодні отриманий 51 пацієнт і 103 контактних особи. За даними регіональних лабораторій протестовані за сьогодні методом ПЛР 6 зразків, всі негативні.

"Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджує не тільки зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб. В загальному вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджувала понад 640 зразків", - йдеться в повідомленні.

Більшість людей, які страждають новим коронавірусом, переносять його, як звичайний ГРВІ. Власне, ця хвороба є ГРВІ, але викликана невідомис раніше збудником.

Як повідомляли Українські Новини, українці тепер зможуть відстежувати поширення коронавірусу в країні онлайн.

Тим часом смерть жінки у Чернівцях від коронавірусу будуть розслідувати як халатність медиків.