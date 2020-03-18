Україна висловила протест проти візиту Путіна в Крим у річницю анексії півострова

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту російського МЗС через візит Президента РФ Володимира Путіна до анексованого Росією Криму.

Про це йде мова в заяві українського МЗС, передають Українські Новини.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з черговим неузгодженим з Україною візитом Президента Російської Федерації В. Путіна на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України, Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, який розпочався 18 березня 2020. У зв'язку з візитом Путіна в АР Крим і м. Севастополь російському зовнішньополітичному відомству передана нота протесту", — сказано в ній.

Україна вважає цей візит, як і всі попередні неузгоджені з українською стороною поїздки російських чиновників в Крим, грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності, а також демонстративним і цинічним нехтуванням нормами міжнародного права.

"Крим і Севастополь є і надалі будуть залишатися невід'ємною частиною суверенної території України. Ніякі поїздки російських чиновників на окупований півострів, як і незаконне будівництво так званого "Кримського мосту", не є ознаками зміни статусу цих українських адміністративних одиниць, закріпленого в Конституції України і визнаного міжнародним співтовариством", — сказано в заяві.

У середу Путін прибув до Криму, де 18-19 лютого проведе зустрічі з представниками громадськості та місцевих "влади", а також вручить державні нагороди будівельникам Кримського моста через Керченську протоку.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський встановив 26 лютого Вдень опору окупації Криму.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні, у тому числі на кордоні з Кримом для запобігання поширення коронавірусу.