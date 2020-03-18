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18 березня 2020, середа, 19:56 4
Політика 2020-03-18T22:30:03+02:00
Українські Новини
Україна висловила протест проти візиту Путіна в Крим у річницю анексії півострова

Україна висловила протест проти візиту Путіна в Крим у річницю анексії півострова

Кира Молчанова
Анексований Крим, Окупований Крим, МЗС України, Путін
Крим. Скріншот відео twitter.com
Крим. Скріншот відео twitter.com

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту російського МЗС через візит Президента РФ Володимира Путіна до анексованого Росією Криму.

Про це йде мова в заяві українського МЗС, передають Українські Новини.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з черговим неузгодженим з Україною візитом Президента Російської Федерації В. Путіна на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України, Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, який розпочався 18 березня 2020. У зв'язку з візитом Путіна в АР Крим і м. Севастополь російському зовнішньополітичному відомству передана нота протесту", — сказано в ній.

Україна вважає цей візит, як і всі попередні неузгоджені з українською стороною поїздки російських чиновників в Крим, грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності, а також демонстративним і цинічним нехтуванням нормами міжнародного права.

"Крим і Севастополь є і надалі будуть залишатися невід'ємною частиною суверенної території України. Ніякі поїздки російських чиновників на окупований півострів, як і незаконне будівництво так званого "Кримського мосту", не є ознаками зміни статусу цих українських адміністративних одиниць, закріпленого в Конституції України і визнаного міжнародним співтовариством", — сказано в заяві.

У середу Путін прибув до Криму, де 18-19 лютого проведе зустрічі з представниками громадськості та місцевих "влади", а також вручить державні нагороди будівельникам Кримського моста через Керченську протоку.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський встановив 26 лютого Вдень опору окупації Криму.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні, у тому числі на кордоні з Кримом для запобігання поширення коронавірусу.

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