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18 березня 2020, середа, 21:43 6
Політика 2020-03-18T22:45:01+02:00
Українські Новини
НБУ продав $200 млн на міжбанку для стримування девальвації

НБУ продав $200 млн на міжбанку для стримування девальвації

Влада Билоус
НБУ, Доллар, Міжбанк, курс гривні до долара

Національний банк продав 200 млн доларів на міжбанківському валютному ринку в середу для стримування девальвації гривні.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Ми продали 200 млн доларів США для згладжування надмірних курсових коливань, не фіксуючи курс на визначеному рівні, як і передбачає режим гнучкого курсоутворення", - сказано в ньому.

НБУ відмічає, що попит на валюту продовжує переважати над пропозицією з-за поширення коронавіруса. Психологічний фактор залишається ключовим двигуном ослаблення гривні в останні тижні.

Національний банк підкреслює, що в минулому році ситуація на валютному ринку була сприятливою, був надлишок валюти, і для згладжування коливань гривні в бік зміцнення НБУ викупив з ринку майже 8 млрд доларів. Тому на даний момент у банку є "подушка безпеки", щоб згладжувати коливання гривні.

Як повідомляли Українські Новини, долар досяг позначки 27.

НБУ витратив з резервів $1,5 млрд для стримування курсу гривні.

Національний банк також рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.

 

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