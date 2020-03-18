НБУ продав $200 млн на міжбанку для стримування девальвації

Національний банк продав 200 млн доларів на міжбанківському валютному ринку в середу для стримування девальвації гривні.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Ми продали 200 млн доларів США для згладжування надмірних курсових коливань, не фіксуючи курс на визначеному рівні, як і передбачає режим гнучкого курсоутворення", - сказано в ньому.

НБУ відмічає, що попит на валюту продовжує переважати над пропозицією з-за поширення коронавіруса. Психологічний фактор залишається ключовим двигуном ослаблення гривні в останні тижні.

Національний банк підкреслює, що в минулому році ситуація на валютному ринку була сприятливою, був надлишок валюти, і для згладжування коливань гривні в бік зміцнення НБУ викупив з ринку майже 8 млрд доларів. Тому на даний момент у банку є "подушка безпеки", щоб згладжувати коливання гривні.

Як повідомляли Українські Новини, долар досяг позначки 27.

НБУ витратив з резервів $1,5 млрд для стримування курсу гривні.

Національний банк також рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.