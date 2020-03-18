Де можна перетнути кордон України автотранспортом. Повний список

У Держприкордонслужбі опублікували перелік пунктів пропуску, які ще функціонують з боку України і суміжних країн в умовах карантину через коронавірус. Про це йдеться в повідомленні на сайті ДПСУ.Пункти пропуску, які працюють (всього 41): Пункти пропуску. Інфографіка: ДПСУ На кордоні з Білоруссю (10): у Чернігівській області: "Сеньківка- Веселівка", "Нові Яриловичі-Нова Гута" "Славутич-Комарин"; у Київській області: "Вільча-Олександрівка"; у Житомирській області: "Виступовичі-Нова Рудня"; у Рівненській області: "Городище-Верхній Теребежів", "Прикладники-Невель"; у Волинській області: "Дольськ-Мохро", "Доманове-Мокрани", "Пулемець-Томашівка". На кордоні з Польщею (3): у Львівській області: "Рава-Руська-Гребенне" та "Краковець-Корчова"; у Волинській області: "Ягодин-Дорохуськ". На кордоні зі Словаччиною (2): у Закарпатській області: "Малий Березний-Убля", "Ужгород-Вишнє-Нємецьке". На кордоні з Угорщиною (5): у Закарпатській області: "Лужанка-Берегшурань", "Вилок-Тісабеч", "Косино-Барабаш", "Дзвінкове-Лонья" та "Чоп (Тиса)-Захонь". На кордоні з Румунією (2): у Закарпатські області: "Дякове-Халмеу"у Чернівецькій області: "Порубне-Сірет". На кордоні з Молдовою (7): у Одеській області: "Паланка-Маяки-Удобне", "Старокозаче-Тудора", "Рені-Джюрджюлешть", "Табаки-Мирне"; у Вінницькій області: "Могилів-Подільський-Отач"; у Чернівецькій області: "Россошани-Брічень", "Мамалига-Крива". На кордоні з Росією (12): у Харківській області: "Чугунівка-Вериговка", "Плетенівка-Шебекіно", "Гоптівка-Нехотєєвка"; у Сумській області: "Велика Писарівка-Грайворон", "Юнаківка-Суджа", "Бачівськ-Троєбортне","Катеринівка-Крупець"; у Чернігівській області: "Грем‘яч-Погар", "Сеньківка-Нові Юрковичі"; у Луганській області "Мілове-Чертково", "Просяне-Бугайовка", "Танюшівка-Ровеньки". Раніше Українські Новини писали про повний список обмежень через карантин. Крім того, Зеленський схвалив штрафи в 170 тис. гривень і позбавлення волі від 5 до 8 років за порушення карантину.