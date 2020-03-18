Де можна перетнути кордон України автотранспортом. Повний список

У Держприкордонслужбі опублікували перелік пунктів пропуску, які ще функціонують з боку України і суміжних країн в умовах карантину через коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ДПСУ.



Пункти пропуску, які працюють (всього 41):

Пункти пропуску. Інфографіка: ДПСУ

На кордоні з Білоруссю (10):

у Чернігівській області: "Сеньківка- Веселівка", "Нові Яриловичі-Нова Гута" "Славутич-Комарин";





у Київській області: "Вільча-Олександрівка";





у Житомирській області: "Виступовичі-Нова Рудня";





у Рівненській області: "Городище-Верхній Теребежів", "Прикладники-Невель";





у Волинській області: "Дольськ-Мохро", "Доманове-Мокрани", "Пулемець-Томашівка".

На кордоні з Польщею (3):

у Львівській області: "Рава-Руська-Гребенне" та "Краковець-Корчова";

у Волинській області: "Ягодин-Дорохуськ".

На кордоні зі Словаччиною (2):

у Закарпатській області: "Малий Березний-Убля", "Ужгород-Вишнє-Нємецьке".

На кордоні з Угорщиною (5):

у Закарпатській області: "Лужанка-Берегшурань", "Вилок-Тісабеч", "Косино-Барабаш", "Дзвінкове-Лонья" та "Чоп (Тиса)-Захонь".

На кордоні з Румунією (2):

у Закарпатські області: "Дякове-Халмеу"



у Чернівецькій області: "Порубне-Сірет".

На кордоні з Молдовою (7):

у Одеській області: "Паланка-Маяки-Удобне", "Старокозаче-Тудора", "Рені-Джюрджюлешть", "Табаки-Мирне";





у Вінницькій області: "Могилів-Подільський-Отач";





у Чернівецькій області: "Россошани-Брічень", "Мамалига-Крива".

На кордоні з Росією (12):

у Харківській області: "Чугунівка-Вериговка", "Плетенівка-Шебекіно", "Гоптівка-Нехотєєвка";





у Сумській області: "Велика Писарівка-Грайворон", "Юнаківка-Суджа", "Бачівськ-Троєбортне","Катеринівка-Крупець";





у Чернігівській області: "Грем‘яч-Погар", "Сеньківка-Нові Юрковичі";





у Луганській області "Мілове-Чертково", "Просяне-Бугайовка", "Танюшівка-Ровеньки".

Раніше Українські Новини писали про повний список обмежень через карантин.



Крім того, Зеленський схвалив штрафи в 170 тис. гривень і позбавлення волі від 5 до 8 років за порушення карантину.