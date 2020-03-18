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18 березня 2020, середа, 20:01 5 Інфографіка
Суспільство 2020-03-18T20:15:01+02:00
Українські Новини
Де можна перетнути кордон України автотранспортом. Повний список

Де можна перетнути кордон України автотранспортом. Повний список

Валерия Драгомирова
Карантин, Держприкордонслужба, Пункти пропуску, Коронавірус
Межа. Фото: dpsu.gov.ua
Межа. Фото: dpsu.gov.ua

У Держприкордонслужбі опублікували перелік пунктів пропуску, які ще функціонують з боку України і суміжних країн в умовах карантину через коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ДПСУ.


Пункти пропуску, які працюють (всього 41):

Пункти пропуску. Інфографіка: ДПСУПункти пропуску. Інфографіка: ДПСУ

На кордоні з Білоруссю (10):

  • у Чернігівській області: "Сеньківка- Веселівка", "Нові Яриловичі-Нова Гута" "Славутич-Комарин";

  • у Київській області: "Вільча-Олександрівка";

  • у Житомирській області: "Виступовичі-Нова Рудня";

  • у Рівненській області: "Городище-Верхній Теребежів", "Прикладники-Невель";

  • у Волинській області: "Дольськ-Мохро", "Доманове-Мокрани", "Пулемець-Томашівка".

На кордоні з Польщею (3):

  • у Львівській області: "Рава-Руська-Гребенне" та "Краковець-Корчова";
  • у Волинській області: "Ягодин-Дорохуськ".

На кордоні зі Словаччиною (2):

  • у Закарпатській області: "Малий Березний-Убля", "Ужгород-Вишнє-Нємецьке".

На кордоні з Угорщиною (5):

  • у Закарпатській області: "Лужанка-Берегшурань", "Вилок-Тісабеч", "Косино-Барабаш", "Дзвінкове-Лонья" та "Чоп (Тиса)-Захонь".

 

На кордоні з Румунією (2):

  • у Закарпатські області: "Дякове-Халмеу"

    у Чернівецькій області: "Порубне-Сірет".

На кордоні з Молдовою (7):

  • у Одеській області: "Паланка-Маяки-Удобне", "Старокозаче-Тудора", "Рені-Джюрджюлешть", "Табаки-Мирне";

  • у Вінницькій області: "Могилів-Подільський-Отач";

  • у Чернівецькій області: "Россошани-Брічень", "Мамалига-Крива".

На кордоні з Росією (12):

  • у Харківській області: "Чугунівка-Вериговка", "Плетенівка-Шебекіно", "Гоптівка-Нехотєєвка";

  • у Сумській області: "Велика Писарівка-Грайворон", "Юнаківка-Суджа", "Бачівськ-Троєбортне","Катеринівка-Крупець";

  • у Чернігівській області: "Грем‘яч-Погар", "Сеньківка-Нові Юрковичі";

  • у Луганській області "Мілове-Чертково", "Просяне-Бугайовка", "Танюшівка-Ровеньки".

Раніше Українські Новини писали про повний список обмежень через карантин.

Крім того, Зеленський схвалив штрафи в 170 тис. гривень і позбавлення волі від 5 до 8 років за порушення карантину.

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