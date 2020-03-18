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18 березня 2020, середа, 19:25 26
Суспільство 2020-03-18T20:45:01+02:00
Українські Новини
Київське метро можуть відкрити з обмеженнями

Київське метро можуть відкрити з обмеженнями

Анна Рудык
Метро, Київський метрополітен, коронавірус в Україні, Карантин в Україні

Київський метрополітен під час карантину може відновити роботу, але з обмеженнями. Про це повідомив секретар Київради Володимир Прокопів у своєму відеозверненні, опублікованому в Facebook.

Так, він заявив, що розробляється план заходів, щоб все ж поновити роботу метро.

"Непрацюючий метрополітен - величезна проблема для міста. Але київська влада повинна виконувати постанову Кабінету міністрів. Ми разом з колегами розробляємо план спецзаходів, щоб метро все-таки запрацювало, але з деякими обмеженнями", - заявив Прокопів.

За його словами, метрополітен повинен обслуговувати людей, які працюють на стратегічних підприємствах, що забезпечують життєдіяльність міста.

"В столиці існує ще одна проблема: близько половини медбратів і медсестер київських лікарень доїжджають на роботу з сусідніх областей і вони критично необхідні на своїх робочих місцях. Тому також розробляємо програму для "Київпастрансу", щоб місто змогло забезпечити підвезення цих людей на роботу і з роботи", - додав Прокопів.

Як повідомляли Українські Новини, у Фастові (Київська область) протестувальники заблокували рух залізничного транспорту з вимогою відновити рух електричок, який було зупинено через карантин.

Також харківське метро закрилося 17 березня о 20:00.

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