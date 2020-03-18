Требовали снова пустить электрички. Под Киевом люди перекрывали ж/д дорогу

В Фастове (Киевская область) протестующие заблокировали движение ж/д транспорта с требованием восстановить движение электричек, которое было остановлено из-за карантина. Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Так, сообщается, что движение перекрывали около 50 граждан.

"Сегодня, 18 марта, около 50 граждан блокировали движение железнодорожного транспорта на станции Фастов. Люди были возмущены и требовали восстановить движение электропоездов, которое было прекращено на основании решения Кабинета министров Украины в связи с предотвращением распространения в стране острого респираторного заболевания COVID-19 ", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, руководство Фастовского отделения полиции, представители горсовета.

Полицейские заверили граждан в необходимости таких противоэпидемических мероприятий.

После профилактической беседы, по решению горсовета, людей доставили в пункт назначения автотранспортом.

Как сообщали Українські Новини, сегодня с 12:00 остановили пригородное железнодорожное сообщение.

Также Украина решила закрыть пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели для предотвращения распространения коронавируса.