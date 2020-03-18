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18 марта 2020, среда, 18:54 232
Общество 2020-03-18T18:54:34+02:00
Українські Новини
Требовали снова пустить электрички. Под Киевом люди перекрывали ж/д дорогу

Требовали снова пустить электрички. Под Киевом люди перекрывали ж/д дорогу

Анна Рудык
Электричка, Карантин, коронавирус в Украине, карантин в Украине
В Фастове требовали восстановить работу электричек. Фото: полиция
В Фастове требовали восстановить работу электричек. Фото: полиция

В Фастове (Киевская область) протестующие заблокировали движение ж/д транспорта с требованием восстановить движение электричек, которое было остановлено из-за карантина. Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Так, сообщается, что движение перекрывали около 50 граждан.

егодня, 18 марта, около 50 граждан блокировали движение железнодорожного транспорта на станции Фастов. Люди были возмущены и требовали восстановить движение электропоездов, которое было прекращено на основании решения Кабинета министров Украины в связи с предотвращением распространения в стране острого респираторного заболевания COVID-19 ", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, руководство Фастовского отделения полиции, представители горсовета.

Полицейские заверили граждан в необходимости таких противоэпидемических мероприятий.

После профилактической беседы, по решению горсовета, людей доставили в пункт назначения автотранспортом.

Как сообщали Українські Новини, сегодня с 12:00 остановили пригородное железнодорожное сообщение.

Также Украина решила закрыть пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели для предотвращения распространения коронавируса.

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