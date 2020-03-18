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  • В Італії оштрафували українку за незаконний продаж медичних масок на вулиці
18 березня 2020, середа, 19:04 6
Світ 2020-03-18T19:30:02+02:00
Українські Новини
В Італії оштрафували українку за незаконний продаж медичних масок на вулиці

В Італії оштрафували українку за незаконний продаж медичних масок на вулиці

Валерия Драгомирова
Штраф, Італія, Мілан, коронавірус в Італії, медичні маски
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У Мілані оштрафували 53-річну українку, яка незаконно продавала медичні маски на вулиці незважаючи на указ уряду залишатися вдома у зв'язку зі спалахом коронавірусу, на який захворіли вже 191 тис. людей по всьому світу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Milano Today.


Українку викрили після того, як поліція отримала телефонний дзвінок від місцевого жителя. Той помітив жінку, яка вже не перший день продавала маски біля місцевого супермаркету.

"Поліцейські добралися до цього місця і відразу ж помітили 53-річну жінку, яка намагалася втекти, сховавши товар під курткою", - пише видання.

Після прибуття поліції українка зізналася, що намагалася продати маски.

Її оштрафували за відсутність дозволу на торгівлю у громадських місцях та невиконання указу уряду залишатися вдома, щоб стримати поширення коронавірусу. Сума штрафу в повідомленні видання не вказана.

Як повідомляли Українські Новини, у найбільші аптеки Києва досі не завезли маски і антисептики.

Крім того, як зробити захисну маску своїми руками.

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