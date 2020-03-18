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18 березня 2020, середа, 18:32 5
Суспільство 2020-03-18T18:38:52+02:00
Українські Новини
У Чернівцях почали обробляти вулиці дезинфікуючим засобом

У Чернівцях почали обробляти вулиці дезинфікуючим засобом

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Чернівцях, дезінфекція вулиць
Дезінфекція вулиць у Чернівцях. Фото: Чернівецька міськрада
Дезінфекція вулиць у Чернівцях. Фото: Чернівецька міськрада

У Чернівцях, де раніше зареєстрували перший випадок коронавірусу в Україні, почали обробляти вулиці спеціальним дезинфікуючим засобом. Про це йдеться в повідомленні Чернівецької міськради.

Так, повідомляється, що займається обробкою комунальне підприємство "Міськшеп".

"Комунальне підприємство Міськшеп 18 березня на виконання рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій починає миття вулиць із застосуванням спеціального деззасобу", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що деззасіб містить хлор. Він є нешкідливим для людей та домашніх тварин.

У міськраді повідомили, що з 14:00 у місті почали мити проспект Незалежності, вулиці Головну, Небесної сотні, Героїв Майдану, Буковинську, Руську, В. Винниченка, Січових Стрільців.

Власників автомобілів просять не паркувати транспортні засоби вздовж доріг, що підлягають обробці диззасобом. Миття вулиць будуть проводити три рази на день.

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