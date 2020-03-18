Депутат Верховної Ради від групи "Довіра" Сергій Шахов, хворий коронавірусом, відвідував засідання комітету з питань екологічної політики і природокористування парламенту після приїзду з-за кордону.

Про це заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Після повернення з-за кордону Шахов був присутній на засіданні комітету з питань екологічної політики. Всім членам комітету, а також тим, хто безпосередньо контактував з Шаховим, рекомендована самоізоляція на 14 днів", - зазначила вона.

Депутат зазначила, що уточнюється список осіб, з якими контактував Шахов.

Кравчук наголошує, що тим, хто не відчуває симптомів коронавіруса і не контактував безпосередньо з Шаховим, самоізоляція і проходження тесту не потрібно.

Члени екологічного комітету самоізолюються через виявлення коронавіруса у народного депутата Сергія Шахова.

Про це LB.ua розповів голова комітету, нардеп від "Слуги народу" Олег Бондаренко.

"Члени комітету йдуть на самоізоляцію. Ми як відповідальні народні депутати йдемо в самоізоляцію для запобігання можливого поширення інфекції", - сказав Бондаренко.

За його словами, поки всі депутати здорові. Їм рекомендували у разі виникнення ознак інфекції звернутися до лікаря. Поки тести ніхто робити не буде.

Як повідомляли Українські Новини, Київська область через коронавірус ввела режим надзвичайної ситуації.

Також 17 березня виявили 7 нових випадків захворювання коронавірусом зафіксовано в Україні, з них 1 смертельний.