Через відсутність маршруток в Одесі стався транспортний колапс

Вранці в Одесі не вийшли на лінії до 80% маршруток, що курсують між селищем Котовського, центром Одеси і Таїрова. Про це повідомляє Думська.

"Городяни буквально ломляться в трамваї і тролейбуси, які їдуть забитими, незважаючи на обмеження, введені позавчора міським головою і Кабміном. Судячи з усього, маршрутники відреагували саме на ці обмеження, а ще з-за карантину сильно впав пасажиропотік, і вони несуть збитки", – пише видання.

На зупинках громадського транспорту збираються натовпи людей. Комунальники намагаються впоратися з валом пасажирів і все-таки обмежити їх кількість в салонах. На кінцевих через гучномовець закликають людей не набиватися в тролейбуси і трамваї.

обговорюють Ситуацію на сесії Одеської міськради. За словами заступника директора департаменту транспорту Сергія Щербаня, частина водіїв – мешканці області і залишилися вдома.

"Інші бояться, що сяде більше десяти пасажирів, а штраф 17 тисяч гривень. Це причина того, що 50% транспорту в Одесі не вийшло сьогодні на маршрути. Ми направили своїх інспекторів, щоб роз'яснити людям, як їм діяти. Ми в постійному контакті керівництвом всіх парків", – пояснив чиновник.

Пасажири в маршрутках Одеси. Фото: pushkinska.net

Як повідомляли Українські Новини, у Києві, у зв'язку з закриттям метрополітену на тлі карантину, з ранку 18 березня стався транспортний колапс.

Громадського транспорту практично немає, люди стоять у чергах, а місто стоїть у пробках.

Також і Харків паралізували затори і перевантажений транспорт із-за закриття метро.