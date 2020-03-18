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18 березня 2020, середа, 13:46 12
Економіка 2020-03-18T15:45:02+02:00
Українські Новини
Кабмін доручив міністерствам розрахувати суму компенсації комунальних послуг

Кабмін доручив міністерствам розрахувати суму компенсації комунальних послуг

Ольга Фандорина
платіжки, комунальні послуги, коронавірус в Україні, Карантин в Україні

Кабінет Міністрів доручив Міністерству фінансів, Міністерству соціальної політики і Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розрахувати суму компенсації частини комунальних послуг населенню.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході засідання уряду в середу, передають Українські Новини.

"Доручити Мінсоцполітики, Мінфіну та Мінекономіки розрахувати суму коштів, категорії громадян, можливо, всім, необхідність бюджету за відшкодування частини і визначити відсоток комунальних платежів на час карантину в Україні", - сказав він.

Ці розрахунки повинні бути проведені в триденний термін і винесені на позачергове засідання уряду.

"Ми своєю постановою ввели карантин, ми закликаємо людей сидіти вдома. Держава повинна взяти на себе частково оплату комунальних послуг, які зростуть у зв'язку з перебуванням людей в самоізоляції", - підкреслив прем'єр.

Карантин в Україні був введений з 12 березня до 3 квітня 2020 року указом Кабінету Міністрів.

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