Кабмін доручив міністерствам розрахувати суму компенсації комунальних послуг

Кабінет Міністрів доручив Міністерству фінансів, Міністерству соціальної політики і Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розрахувати суму компенсації частини комунальних послуг населенню.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході засідання уряду в середу, передають Українські Новини.

"Доручити Мінсоцполітики, Мінфіну та Мінекономіки розрахувати суму коштів, категорії громадян, можливо, всім, необхідність бюджету за відшкодування частини і визначити відсоток комунальних платежів на час карантину в Україні", - сказав він.

Ці розрахунки повинні бути проведені в триденний термін і винесені на позачергове засідання уряду.

"Ми своєю постановою ввели карантин, ми закликаємо людей сидіти вдома. Держава повинна взяти на себе частково оплату комунальних послуг, які зростуть у зв'язку з перебуванням людей в самоізоляції", - підкреслив прем'єр.

Карантин в Україні був введений з 12 березня до 3 квітня 2020 року указом Кабінету Міністрів.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський підписав закон про коронавірус. За порушення карантину будуть штрафувати і позбавляти волі.

Тим часом у Львівській області 24 людини госпіталізовані з підозрою на коронавірус.

В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків захворювання коронавірусом, з них 2 випадки летальних.