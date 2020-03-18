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18 березня 2020, середа, 11:40 10
Суспільство 2020-03-18T12:45:02+02:00
Українські Новини
Київ скували масштабні затори через закриття метро: карта

Київ скували масштабні затори через закриття метро: карта

Ольга Фандорина
Пробка. Фото: Країна
Пробка. Фото: Країна

У Києві, у зв'язку з закриттям метрополітену на тлі карантину, з ранку 18 березня стався транспортний колапс. Громадського транспорту практично немає, люди стоять у чергах, а місто стоїть у пробках. Про це також повідомляє "Страна".

Так, наприклад, перед мостом Метро і на самому мосту утворилася величезна пробка. Муніципальний транспорт практично припинив рух. А на автобусних зупинках столиці люди ловлять попутки, однак водії зупиняються не часто.

Величезна пробка так само і на Парковій алеї в бік центру Києва.

1. Величезні пробки на в'їзді в місто (приміський транспорт не функціонує).

2. Багато людей намагається на зупинках зловити попутки, щоб їхати в Київ, але мало хто зупиняється.

3. Перед мостом Метро і величезна пробка на мосту.

4. На зупинках громадського транспорту людей більше звичайного. У маршрутки і автобуси запускають набагато більше людей, ніж належить за затвердженими нормами (до десяти пасажирів у маршрутках і до двадцяти - в трамваях, автобусах і тролейбусах). Майже ніхто цю норму не дотримується.

Також в Оболонському районі з-за ремонту дороги спостерігається скупчення авто. Там повільно рухається транспорт біля ТРЦ "Блокбастер".

Традиційно пробки залишаються в центрі міста. Особливо вони скували вулицю Набережно-Хрещатицька і проспект Перемоги.

Також затори на Окружній. А в Солом'янському районі коштує проспект Лобановського.

Крім того, Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 чоловік в один транспорт з 12:00 18 березня.

А тим часом, експрес-тести на коронавірус в Києві будуть робити тільки при наявності симптомів.

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