Єврорада підтримала обмеження в'їзду в ЄС на 30 днів через коронавірус

Європейська рада (глави держав і урядів країн-членів Європейського Союзу) підтримали пропозицію Європейської комісії про обмеження в'їзду на 30 днів на територію ЄС для запобігання поширення коронавіруса, котрим у світі за добу інфікувалося понад 12 тисяч осіб.

Про це повідомив президент Євроради Шарль Мішель в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Щоб глобально обмежити поширення COVID-19, ми домовилися зміцнити зовнішні кордони ЄС та застосувати скоординоване тимчасове обмеження на поїздки непервостепенной важливості в ЄС на 30 днів. Ми подбаємо про те, щоб товари та ліки йшли швидко, а громадяни ЄС могли повернутися додому", - написав він.

Таке рішення було прийнято 17 березня під час відеоконференції лідерів країн - членів ЄС.

На сайті Євроради підкреслюється, що для транскордонних працівників будуть знайдені адекватні рішення.

Дата набрання чинності цього рішення не уточнюється.

Єврорада проведе ще одну відеоконференцію з питання коронавіруса на наступному тижні (23-29 березня), а саміт 26-27 березня перенесе на більш пізній термін.

Як повідомляли Українські Новини, 17 березня Україна закрила пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні для запобігання поширення коронавірусу.

Також в Україні зафіксовано 14 випадків захворювання коронавірусом, 2 з них летальні.