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18 березня 2020, середа, 11:13 21
Президент 2020-03-18T13:00:05+02:00
Українські Новини
Зеленський підписав закон про коронавірус. За порушення карантину будуть штрафувати і позбавляти волі

Зеленський підписав закон про коронавірус. За порушення карантину будуть штрафувати і позбавляти волі

Ярина Вацяк
Коронавірус, карнтин, карантин через коронавірус
Маска Фото: freepik
Маска Фото: freepik

Закон про боротьбу з поширенням коронавіруса підписав президент Володимир Зеленський.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №3219 на сайті Ради, передають Українські Новини.

Зокрема, законом вводиться штраф до 170 тис. гривень за порушення правил карантину і позбавлення волі від 5 до 8 років, якщо таке порушення призвело до загибелі людей.

Також заборонено на період карантину нараховувати пеню за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг.

Факт введення карантину тепер відноситься до форс-мажорних обставин, працівникам компаній і підприємств дозволяється йти в неоплачувану відпустку на період його.

Прийнявши зміни в законодавство, Рада звільнила на 3 місяці від ввізного мита та ПДВ імпортні поставки препаратів і медичних виробів, призначених для боротьби з коронавірусом і доручила Кабінету Міністрів встановити доплати до зарплат медиків, які брали участь у ліквідації захворювання.

Крім того, законом вводиться відстрочка подання декларацій за 2019 рік до 1 червня через карантин.

Також Кабміну доручено призупинити обов'язок виконання основного зобов'язання за іпотекою і врегулювати недопущення звернення стягнення на предмет іпотеки на період встановлення карантину.

Закон набирає чинності з дня опублікування і буде діяти протягом 3 місяців.

Як повідомляли Українські Новини, у Львівській області 24 людини госпіталізовані з підозрою на коронавірус.

Тим часом в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків захворювання коронавірусом, з них 2 випадки летальних.

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