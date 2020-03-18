Сьогодні з 12:00 зупиняється приміське залізничне сполучення

У зв'язку з карантином, окрім закриття метро в Києві і Харкові, а також авіасполучень з іншими країнами, акціонерне товариство "Укрзалізниця" з 12:00 середи, 18 березня, призупинить міжміське пасажирське сполучення.

Про це йдеться в повідомленні компанії на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"З 12:00 18 березня "Укрзалізниця" також припиняє курсування приміських поїздів", - сказано в ньому.

Наголошується, що більшість потягів не розійдуться по своїх маршрутах.

Деякі приміські поїзди вирушать за скороченим маршрутами з таким розрахунком, щоб завершити рейс до 12:00.

"Укрзалізниця" просить пасажирів уважніше слухати оголошення дикторів на вокзалах і читати письмові оголошення.

Як повідомляли Українські Новини, Україна вирішила закрити пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні для запобігання поширення коронавіруса.

Крім того, Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 чоловік в один транспорт з 12:00 18 березня.