Приватбанк вирішив перевести обмін валют в онлайн-режим

Приватбанк вирішив перевести валютообмін в онлайн-режим до відновлення міжнародного авіасполучення в той час, як Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 18 березня, на 53,17 коп. до 27,0566 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

"З 18 березня Приватбанк буде проводити валютообмінні операції для клієнтів - фізичних осіб в безготівковому форматі через мобільний банк Privat24, веб версію Приват24 і мережу терміналів самообслуговування", - повідомили в банку.

Також зазначається, що пріоритет онлайн валютообмінних операцій запроваджується для безпеки клієнтів в період карантину і до моменту відновлення міжнародного авіасполучення і поставок в Україну валютних банкнот через кордон.

Готівкову валюту в касах Приватбанку без обмежень зможуть отримати власники валютних депозитів, термін дії яких завершується, за попереднім замовленням валютних коштів.

Банк наголошує, що будь-які операції з готівковою гривнею, як в касах банку, так і мережі банкоматів, здійснюються у звичайному режимі.

Як повідомляли Українські Новини НБУ витратив з резервів $1,5 млрд для стримування курс гривні.

Тим часом, населення купило $300 млн за перший тиждень кризи.