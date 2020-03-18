підписатися на розсилку
27.3 28.5
29.5 31.5
˟
18 березня 2020, середа, 10:08 32
Фінанси 2020-03-18T11:00:02+02:00
Українські Новини
Приватбанк вирішив перевести обмін валют в онлайн-режим

Приватбанк вирішив перевести обмін валют в онлайн-режим

Ярина Вацяк
Курс валют, Приватбанк, обмін валют
Приватбанк
Приватбанк

Приватбанк вирішив перевести валютообмін в онлайн-режим до відновлення міжнародного авіасполучення в той час, як Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 18 березня, на 53,17 коп. до 27,0566 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

"З 18 березня Приватбанк буде проводити валютообмінні операції для клієнтів - фізичних осіб в безготівковому форматі через мобільний банк Privat24, веб версію Приват24 і мережу терміналів самообслуговування", - повідомили в банку.

Також зазначається, що пріоритет онлайн валютообмінних операцій запроваджується для безпеки клієнтів в період карантину і до моменту відновлення міжнародного авіасполучення і поставок в Україну валютних банкнот через кордон.

Готівкову валюту в касах Приватбанку без обмежень зможуть отримати власники валютних депозитів, термін дії яких завершується, за попереднім замовленням валютних коштів.

Банк наголошує, що будь-які операції з готівковою гривнею, як в касах банку, так і мережі банкоматів, здійснюються у звичайному режимі.

Як повідомляли Українські Новини НБУ витратив з резервів $1,5 млрд для стримування курс гривні.

Тим часом, населення купило $300 млн за перший тиждень кризи.

 

Більше новин про: Курс валют Приватбанк обмін валют

У Львівській області 24 людини госпіталізовані з підозрою на коронавірус
Коронавірусом за добу заразилися понад 12 тис. осіб. Дані на 18 березня
Новини
Зеленський одобри штрафи на 170 тис. гривень та позбавлення волі від 5 до 8 років за порушення карантину 11:41
Єврорада підтримала обмеження в'їзду в ЄС на 30 днів через коронавірус 11:39
З такими темпами витрат резервів Нацбанку ми отримаємо неконтрольований обвал на валютному ринку, - Льовочкін 11:37
Венедиктова не планує звільняти своїх заступників 11:15
Зеленський підписав закон про коронавірус. За порушення карантину будуть штрафувати і позбавляти волі 11:13
більше новин
Василь Хрущ: Негатив навколо земельної реформи – через недовіру до правової системи держави 11:35 Думка
В Чернівецькій області померла молода дівчина, у якої підтвердили коронавірус 20:56
В Kharkiv Palace відбулося засідання першого в Україні антикризового штабу на чолі з Ярославським 16:42
Друзі померлого фермера охороняють його могилу, щоб рейдери не знищили тіло 11:11
Ярославський домовився з Джеком Ма, і в Україну їдуть тест-системи на короновірус 08:45
більше новин
Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - працюватимуть лише аптеки та продуктові 12:18
Українці мають самостійно повертатися з Єгипту, - Держприкордонслужба 13:45
"Дарниця" і Zagoriy Foundation передають апарати вентиляції легень Київській лікарні швидкої допомоги 19:50
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня 09:00
Рада скасувала пленарні засідання через карантин 09:40
більше новин
Під час карантину в Києві маршрути метро продублюють наземним транспортом: список маршрутів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok