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18 березня 2020, середа, 10:10 15
Суспільство 2020-03-18T11:30:03+02:00
Українські Новини
Київська область вирішила призупинити роботу міжміських і міжобласних маршруток

Київська область вирішила призупинити роботу міжміських і міжобласних маршруток

Елизавета Драбкина
Маршрутки, Карантин, Коронавірус
Маршрутки Фото: delo.ua
Маршрутки Фото: delo.ua

Київська область вирішила призупинити роботу міжміських і міжобласних маршрутів.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Київської обласної державної адміністрації.

"Ні, на жаль міжміські та міжобласні маршрутки не їздять", - повідомила співробітниця департаменту комунікації.

Вона зазначила, що було видано відповідне розпорядження Київобладміністрації про припинення перевезень, але не змогла уточнити, наскільки перевізники дотримуються цієї норми.

"Є указ Президента, розпорядження адміністрації, а їздять вони чи не їздять, я не знаю. Але є розпорядження виконуючого обов'язки голови Київської ОДА призупинити роботу (маршруток)", - додала вона.

За словами очевидців, маршрутки з Вишневого та Обухова до Києва не їздять.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні та обмежив міські перевезення до 10 чоловік в одному транспорті з 12:00 18 березня.

З 12 березня по всій Україні ввели карантин з-за коронавіруса, яким заразилися по всьому світу вже 124 000 чоловік, а ВООЗ офіційно визнала його пандемією.

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