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18 березня 2020, середа, 09:32 3
Транспорт 2020-03-18T10:00:01+02:00
Українські Новини
Сьогодні частину українців повернуть з Австрії до Києва

Сьогодні частину українців повернуть з Австрії до Києва

Ярина Вацяк
Коронавірус, коронавірус в Україні, карантин через коронавірус, українці за кордоном, українці в Австрії
Літак.Фото: pixabay
Літак.Фото: pixabay

Міністерство інфраструктури заявляє, що у середу на 13:30 частина українців, що перебувають наразі в Австрії, прилетять до Києва літаком авіакомпанії Austrian Airlines в той час, як МЗС створив хаби, звідки будуть евакуювати українців.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Українці сьогодні зможуть вилетіти з Відня - Austrian Airlines виконає свої зобов'язання перед пасажирами і доставить їх у Київ о 13:30", - написав він.

При цьому Криклій уточнив, що міністерство працює над тим, щоб найближчим часом забрати тих, хто не потрапить на цей рейс.

За його словами, Міністерство інфраструктури разом з Державною авіаційною службою цілодобово працюють з авіакомпаніями та туроператорами, щоб повернути громадян України додому.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів веде переговори з урядами Німеччини, Чехії і Польщі про повернення українців залізничним транспортом.

Україна вирішила закрити пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні для запобігання поширення коронавірусу.

Крім того, Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 чоловік в один транспорт з 12:00 18 березня.

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