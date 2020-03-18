На вокзалі натовпи людей намагаються здати квитки і потрапити додому: що відбувається в Києві

Сьогодні в Києві перестає працювати метро, а також з 12:00 має припинити роботу ж/д сполучення. Громадський транспорт переходить на режим роботи в умовах карантину. Так, В маршрутки, трамваї і тролейбуси сьогодні мають пускати по 20 людей , а в маршрутки по 10 і тільки в масках.

Як свідчить онлайн-трансляція Hromadske, в деяких маршрутках і автобусах все ж пускають людей без маски, а кількість особливо не контролюють.

На центральному залізничному вокзалі утворилися величезні черги людей, які хочуть здати квитки на скасовані потяги.

Водночас люди зазначають, що електрички, які ще мають ходити до 12:00, вже були скасовані станом на 7:20 на Ніжин. Люди, які повинні були сьогодні ранок ще встигнути виїхати з Києва кажуть, що квитки вчора ввечері продали, а сьогодні вранці вже скасували.

Більшість людей в черзі говорять, що будуть намагатися виїхати з Києва за допомогою сервісу BlaBlaCar, а деякі маршрутки продовжують працювати нелегально.

На вокзалі після 12:00 залишаться тільки чергові по вокзалах.

На автовокзалі біля залізничного вокзалу автобусів і людей немає, але на тротуарах біля вокзалу натовпи людей намагаються виїхати. Стоять маршрутки.

Деякі люди просто стоять і чекають, що з'явиться варіант проїзду.

Як повідомляли Українські Новини, з 12 березня по всій Україні ввели карантин через коронавірус, а ВООЗ офіційно визнала його пандемією.