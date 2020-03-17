Десять ефірних олій, які зміцнюють імунітет і допомагають боротися з вірусними інфекціями

Застуда і грип, можуть значно погіршити самопочуття, а більшість варіантів лікування зводяться до полегшення симптомів. Однак, ефірні олії можуть пом'якшити симптоми цих хвороб. З їх допомогою роблять навіть антисептики. Деякі з них, як і трав'яні чаї, можуть поідняти імунітет. Детальніше про те, які ефірні олії мають такі властивості, розкажуть Українські Новини.

Лаванда (Lavandula aungustifolia)

Ефірні олія з лаванди заспокоює нервову систему, а також монотерпени, які містяться в олії, знижують ризик інфікування організму. Не рекомендується застосовувати її при вагітності, епілепсії, гіпотонії, анемії.

Евкаліпт (eucalyptus globulus, eucalyptus sideroxylon і eucalyptus torquata)

Евкаліпт є антиоксидантом. Ефірна олія з цієї рослини має сильну антибактеріальну і противірусну дію, а також відхаркувальний ефект (розріджує мокротиння в дихальних шляхах). Не рекомендується вагітним.

Коричник камфорний (Ravintsara Cinnamomum camphor ct 1,8 cineole)

Цю ефірна олія активно використовують для стимуляції імунітету, адже вона має противірусну активність. Не рекомендується застосовувати вагітним, годуючим мамам і малюкам перших трьох років життя.

Чебрець або чебрець звичайний (Thymus vulgaris ct linalool)

Ефірна олія чебрецю стимулює імунну систему. Її можна використовувати регулярно. Але не слід застосовувати вагітним, при артеріальній гіпертензії, епілепсії, серцевої недостатності.

Чорний перець (Piper nigrum)

Ця ефірна олія має імунностимулюючий ефект, який можна використовувати в підтримуючій терапії, для прискорення одужання. У малих дозах здатна збивати найвищу температуру. Також у олії виражений знеболюючий ефект при головному болю і мігрені і нормалізує ефект при спазмах судин, запамороченнях, гіпоксії, слабкості, непритомних станах.

Перцева м'ята (Mentha piperita)

Перцева м'ята корисна при астмі, запальних процесах в бронхах і легенях, при багатьох гінекологічних захворюваннях і захворюваннях серцево-судинної системи.

Лимон (Citrus limonum)

Ефірна олія лимона може допомогти при бронхіті або в разі зіткнення з вірусом грипу. При відповідному розведенні ефірну олію лимона можна вживати всередину. Вона також стимулює імунітет і володіє як противірусними, так і антибактеріальними властивостями.

Гвоздика (Syzygium aromaticum)

Один з основних інгредієнтів у складі гвоздики, евгенол, має знеболюючі та противірусні властивості при місцевому застосуванні.

Розмарин (Rosmarinus officinalis)

Ефірні олія розмарину має безліч корисних властивостей. Зокрема, противірусними і антибактеріальними властивостями.

Ладан (Boswellia carteii)

Ладан широко застосовують при респіраторних захворюваннях і в якості стимулятора імунної системи. Також ладан позитивно впливає на самопочуття.

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