У Чернівцях скасували пільговий проїзд для пенсіонерів на час карантину

До стабілізації епідемічної ситуації в Чернівцях призупинено надання пільг на безкоштовний проїзд у громадському транспорті в той час, як у Києві пенсіонерам не будуть скасовувати безкоштовний проїзд.

Таке рішення 17 березня на сесії підтримали 26 депутатів, повідомляє прес-служба міської ради.

"Це вимушений обмежувальний захід, який спонукатиме людей похилого віку, які є групою ризику і найбільш уразливі до коронавірусу менше пересуватися містом , залишатися дома. Пільговий проїзд у тролейбусах та маршрутках буде відновлено після стабілізації епідемічної ситуації . Окрім того, шукатимемо інші шляхи, як матеріально підтримати пенсіонерів, особливо одиноких, з низькими пенсіями у сьогоднішніх непростих обставинах", – зазначив міський голова Олексій Каспрук.

Раніше повідомлялося, що розпорядженням міського голови створено волонтерський штаб, який залучатиме волонтерів, громадських активістів, соціальних працівників, небайдужих чернівчан для доставки додому продуктів, ліків, засобів гігієни одиноким людям похилого віку.

Як повідомляли Українські Новини, у Чернівецькій області підтвердили 10 випадків зараження коронавірусом.

16 березня з'явилася інформація, що у Чернівцях померла жінка, у якої підозрювали коронавірус.